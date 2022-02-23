لجين عمران تتألق بالقفطان المغربي في يوم التأسيس السعودي 

احتفلت الإعلامية السعودية المتألقة لجين عمران يوم أمس الثلاثاء، 22 فبراير 2022 في يوم التأسيس السعودي في منزلها مع عائلتها وبحضور عدة مشاهير في الإعلام والفن والدكتور مجد ناجي وزوجته.

أطلت لجين بالقفطان المغربي باللون الأبيض، ونشرت لجين عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب تشات" معلومات بسيطة عن يوم التأسيس السعودي وقالت: يوم التأسيس السعودي يصادف في 1927 بقرار من سيدي خادم الحرمين الشريفين وقد أصدر هذا القرار الملكي في 22 فبراير من كل عام.

لجين عمران تهنئ الشعب السعودي في يوم التأسيس

شاركت لجين عمران جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، هنأت فيه متابعيها بمناسبة يوم التأسيس السعودي ، موضحة أنها احتفلت به على خير ما يرام مع عائلتها وأحبابها.

وكتبت لجين عمران: " بذكرى تأسيس مملكتنا العظيمة، مشاركتكم فرحتنا و فخرنا يعنون لي الكثير و‏كل عام و مملكتنا بخير وأمن وأمان قيادةً و شعباً، دام عزك يا وطن.

نبذة عن لجين عمران

لجين عمران ولدت في 26 أكتوبر 1977 من برج العقرب، وهي إعلامية أنيقة من مواليد السعودية،وهي شقيقة المغنية والممثلة أسيل عمران.

ولدت لجين في مدينة جبيل بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وقد عاشت بداية عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية وعملت لجين عمران مقدمة برامج في مجموعة من المحطات والذي زاد من شهرتها برنامج "صباح الخير يا عرب".

انتهت قصة زواج لجين بالطلاق وأنجبت طفلين اثنين (سمير وجيلان).

أهم البرامج التي قدمتها لجين عمران

الحال مع لجين

يا هلا

حول الخليج

عالم حواء

برنامج اتجاهات العربية

صباح الخير يا عرب

مسايا لجين

رسائل ومسجات يوم التاسيس السعودي

قصائد عن يوم التأسيس السعودي 2022