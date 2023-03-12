صور عفوية من طفولة الأميرة إيمان 

البوابة - تستعد الأميرة إيمان بنت عبدالله للاحتفال بعقد قرانها على خطيبها جميل ألكساندر بعد قليل، والأميرة إيمان هي الإبنة الثانية للملك عبدلله والملكة رانيا وتبلغ من العمر 27 عاماً، وبمناسبة زواجها نستعرض لكم أبرز الصور العفوية من طفولة الأميرة إيمان.

موعد زفاف الأميرة إيمان

موعد زفاف الأميصورعفوية من طفولة الأميرة إيمان رة إيمان من خلال بيان رسمي من الديوان الملكي جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي".

من هو خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني؟

خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني هو جميل ألكساندر ترميوتس اسمه الحقيقي هو "جيمي ألكساندر ترميوتس" وترجع أصوله إلى أمريكا الجنوبية وتحديدًا إلى عاصمة فنزويلا، كاراكاس.

وفي عام 2016 حصل جميل ألكساندر على بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة فلوريدا الدولية، ثم درس في المرحلة الإعدادية في مدرسة جاليفر ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل الآن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

من هي الأميرة إيمان؟

الأميرة إيمان هي الترتيب الثاني للأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والبنت الأولى للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدلله، ولدت الأميرة إيمان في العاصمة الأردنية الهاشمية - عمان بتاريخ 27 سبتمبر 1996.

أنهت إيمان دراستها في المرحلة الثانوية وذلك بحصولها على شهادتي تفوق في مبحثي العلاقات الدولية والرياضة، ثم شاركت الأميرة إيمان في مجموعة من المناسبات الملكية، أبرزها: حفل زفاف ولي عهد السويد الأميرة فيكتوريا في 19 يونيو/حزيران 2010، حيث رافقت الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني والديها إلى حفل زفاف ولية العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال دوق فسترغوتلاند في دولة السويد.

في عام 2015 ساعدت الأميرة إيمان والدتها في مشاريعها الخيرية، عندما رافقت والدتها في نزهة خارجية، تعمل المنظمة على الترويج لرسائل المواطنة العالمية باستخدام خمسة مبادئ: الحب والسلام والقبول والتسامح والكرم.

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