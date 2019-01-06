لحمية الرحم: الأعراض، التشخيص، العلاج!

من أعراض لحمية الرحم حدوث النزيف ما بين الدورات الشهرية

يمتاز نسيج بطانة الرحم بقدرته على النمو والتقلص أثناء الدورة الشهرية وفي حال عدم حصول الحمل، ستنسلخ هذه البطانة مسببةً بذلك نزيف الدورة الشهرية. أمّا بعد انقضاء الدورة الشهرية، فتعود بطانة الرحم للنمو مجدداً وبسرعة تحت تأثير بعض الهرموانات مثل الإستروجين، وإنّ نموّ بعض الأجزاء بشكلٍ مفرطٍ أي فوق الحد الطبيعيّ المألوف سينتج عنه ما يُعرف بلحميّة الرحم.

وعادةً ما تكون لحميات الرحم أوراماً حميدة، إلا أنّ بعضها قد يكون سرطاناً أو يتحوّل فجأةً إلى سرطانٍ، ويتراوح حجم لحميّات الرحم من بضعة ملليمترات إلى بضعة سنتيمترات، ويبلغ حجم معظمها حجم حبة السمسم، وقد يصل حجم بعضها إلى حجم كرة الغولف أو أكبر. ومن لحميات الرحم ما يتصل ببطانة الرحم بقاعدة عريضة ومنها ما يتصل بجذع رفيع. وقد تعاني بعض النساء من وجود عدة لحميات في نفس الوقت، وعادةً ما تبقى داخل الرحم، وقد يمتد بعضها حتى يصل إلى عنق الرحم أو المهبل.

وتتكون لحمية الرحم في أغلب الحالات عند النساء اللاتي بلغن سن اليأس أو تجاوزنه، إلا أنّ النساء الأصغر عمراً قد يصبن بلحميات الرحم كذلك. كما تزداد فرصة الإصابة بلحمية الرحم في النساء اللاتي يُعانين من مرض ارتفاع ضغط الدم، أو من السمنة، أو يتناولن دواء تاموكسيفين الذي يُعطى لعلاج سرطان الثدي.

أعراض لحمية الرحم:

- حدوث النزيف ما بين الدورات الشهرية.

- المعاناة من نزيف شديد في الدورة الشهرية.

- حدوث نزيف بعد بلوغ سن اليأس.

- المعاناة من العقم.

- المعاناة من اضطراب نزيف الدورة الشهرية، فنزيف الدورة الشهرية يحصل عادة كل 28 يوماً، ويستمر لقرابة 5 أيام، وتفقد المرأة خلالها كمية من الدم تعادل ملعقتين إلى 8 ملاعق كبيرة.

وعلى الرغم من تفاوت هذه الخصائص بين النساء؛ إلا أنّ هناك اختلالات تدل على وجود مشكلة ما، كاستمرار النزيف لمدة أطول أو أقصر من المعتاد، أو حدوث النزيف بعد ممارسة الجنس، أو تكرار الدورة الشهرية بمعدل أقل أو أكثر من المعتاد.

تشخيص لحمية الرحم:

- الفحص السريري: فقد يتمّ الكشف عن بعض لحميات الرحم سريرياً في حال خروجها من عنق الرحم. إجراء عملية التوسيع والكشط، وذلك لأخذ عينات من أنسجة بطانة الرحم.

- التصوير باستخدام أشعة الموجات فوق الصوتية عبر المهبل، وذلك بإدخال جهاز عبر المهبل يقوم بتسليط الموجات فوق الصوتية فتظهر محتويات الرحم بما فيها اللحميات إن وجدت.

- إجراء عملية تنظير للرحم: ويقوم الأطباء فيها بإدخال أنبوب رفيع مزود بمقراب عبر المهبل وعنق الرحم إلى الرحم، وذلك يسمح لهم بمشاهدة ما بداخل الرحم.

- إجراء عملية تصوير الرحم بالصبغة أو المعروفة بتصوير الرحم والبوق: وتتم باستعمال الأشعة السينية بالإضافة إلى صبغة تُحقن في الرحم للكشف عن اللحميات.

- أخذ خزعة من بطانة الرحم.

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