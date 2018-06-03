عزيزي الرجل: 5 طرق لإصلاح اللحية غير المكتملة

استخدم الفرشاة لتهذيب شعر اللحية

هل تعرف ما هو أسوأ من عدم القدرة على الحصول على لحية كثيفة؟ الحصول على لحية غير مكتملة!! نعم، شعر الوجه يمكن أن يلعب دورا هاماً في حياة الرجل، خاصة بعد أن أصبحت اللحية موضة بسبب نجوم بعض المسلسلات الدرامية. ولكن لا تقلق الحل لدينا.

إذا كان شعر الوجه لديك ضعيفا أو ينمو في رقع متفرقة، فمن الأفضل ان تركز على منطقة معينة لحين علاج مشكلة ضعف الشعر، مثلا ركز على منطقة الذقن والشوارب.

إذا كنت حقاً ترغب في الحصول على لحية كثيفة، فيمكنك استخدام زيوت خاصة لتقوية الشعر مع ترك الشعر ينمو ليصبح طويلا، بهذا الشكل يمكنك تغطية المساحات الفارغة لحين نمو الشعر الأضعف.

استخدم الفرشاة لتهذيب شعر اللحية. استخدام فرشاة صغيرة على الشعر يجعله يبدو أكثر ضخامة ، وبالتالي يبدو أكثر اكتمالاً. استخدم الفرشاة أو المشط بشكل يومي للحصول على لحية مرتبة.

اذا بقي الشعر في المناطق الأضعف قصيراً يفضل قص باقي شعر اللحية ليصبح في مستوى واحد حتى لا يبدو شكل اللحية غريبا.

تأكد من تنظيف محيط اللحية وحددها بشكل جيد، اظهار تباين بين منطقة اللحية والمنطقة المحيطة بها يجعلها تبدو أكثر كثافة، يمكنك أيضا استخدام الصبغة الخاصة باللحية لزيادة كثافة الشعر واللون.