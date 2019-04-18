رجيم صحي لخسارة 5 كيلو قبل قدوم رمضان

يُعدّ شهر رمضان فرصة لاكتساب الرشاقة والصحّة، فهو من أفضل الفترات التي تعطي راحةً للجهاز الهضمي والكبد في الوقت نفسه، من خلال كثرة تناول الألياف. ويؤكّد الدكتور خالد دراهم، استشاري التغذية، أنّه لا بدّ من اتّباع نظام غذائي صحّي، يمدّ الجسم بالدهون الأساسيّة اللازمة وبالبروتينات والكربوهيدرات التي تعطي الطاقة، وبالألياف الخضراء التي تساعد على تخلّص الجسم من السموم.

ويعتبر الرجيم الغني بالبروتينات والكربوهيدرات والألياف اللازمة الأنسب، خاصّة أنّ رمضان هذا العام سيكون خلال أكثر شهور الصيف حرارة، ويمكنك من خلال الرجيم الآتي إنقاص وزنك من 4 لى 5 كيلوغرامات، مع حصول الجسم على الطاقة اللازمة.



نظام الحمية المتّبع كلّ أسبوع لخسارة 5 كلغ



اليوم الأول

الإفطار:

فنجان أرّز بنّي مسلوق أو على البخار + نصف دجاجة مسلوقة + طبق سلطة كبير + مقدار فنجان من الخضار.

بعد ساعتين:

فاكهة أو قطعة حلوى، 250 سعرة حراريّة، مثل البسبوسة.

السحور:

2 توست سن + قطعة جبن قريش + طبق سلطة.

أو 2 توست سن + زبادي + سلطة.



اليوم الثاني

الإفطار:

طبق خضار + طبق سلطة + 3 شرائح لحم مشوي أو مسلوق.

بعد ساعتين:

ثمرة فاكهة أو قطعة كنافة صغيرة.

السحور:

4 ملاعق فول بدون زيت + سلطة + جبن قريش 50 غراماً.



اليوم الثالث

الإفطار:

خضار على البخار + فنجان أرّز بنّي مسلوق.

بعد ساعتين:

1 زبادي دايت + 1 تفاح يوضع في الفرن لمدّة دقيقة، ثم يضاف إليه ملعقة قرفة.

السحور:

خس + خيار + 3 شرائح لانشون + بيضة + جبن قريش + شرائح وطماطم، ويُضاف إليها خلّ ليمون + ملعقة خردل.



اليوم الرابع

الإفطار:

3 شرائح بيتزا مارغريتا + سلطة خضراء + قطع جبن قريش.

بعد ساعتين:

فنجان خشاف.

السحور:

أومليت بثلاث بيضات + سلطة خضراء + قطعة جبن قريش + توست عدد 1.



اليوم الخامس

الإفطار:

بياض 5 بيضات + بيضة كاملة يُضاف إليها سبانخ + مشروم + بصل. يقلّب جيّداً، ثم يوضع في مقلاة لا يلتصق كعبها.

بعد ساعتين:

قطعة بسبوسة.

السحور:

4 ملاعق فول بدون زيت + سلطة + ربع رغيف.



اليوم السادس

الإفطار:

طبق سلطة خس + خيار + طماطم مضاف لها قطع التونة أو السلمون + طبق خضار على البخار مؤلّف من كوسا + فاصوليا + سبانخ.

بعد ساعتين:

زبادي لايت + ملعقة عسل.

السحور:

قطعة جبن قريش + خيار + 3 توست سن.



اليوم السابع

الإفطار:

نصف كوب أرّز بنّي + خضار على البخار + سلطة مضاف لها خس + جرجير + بقدونس + لوبياء مقدار فنجان.

بعد ساعتين:

فنجان خشاف.

السحور:

فنجان فول بالزيت + ربع رغيف + بيضة أو قطعة قريش + سلطة.



نصائح اتبعيها

الماء: يجب شرب الماء بعد الإفطار، لأنّ الماء مهم جدّاً يذوب فيه أهمّ الفيتامينات والأملاح، كذلك الفضلات التي تنتج عن الخلايا ليتخلّص منها الجسم. ينظّم الماء درجة حرارة الجسم، فيساعد على زيادة إفراز العرق في الحرّ، كذلك زيادة اللعاب كي يتمّ مضغ الطعام جيّداً.

الشاي: لا بدّ من تناول الشاي بعد فترة من الإفطار للاستفادة من الحديد في الوجبة، لأنّ الشاي غني بتنيك أسيد، الذي يمنع امتصاص الحديد من الطعام.

الرياضة: أفضل توقيت لممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك، يكون قبيل الإفطار، ويفضّل أن يكون ذلك في أماكن جيّدة التهوئة، أو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث. ولا يجوز ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرة، ويفضّل ممارسة رياضة خفيفة وغير مرهقة، وتعتبر رياضة المشي الأفضل في الشهر الكريم.

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