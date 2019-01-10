أفضل العلاجات الفعالة لتخفيف لدغات البعوض

تعتبر لدغات البعوض من الاصابات المؤلمة والمزعجة التي تسبب الحكة والتورم، جربي هذه الوصفات للتخلص من آثارها المزعجة..

الألوة فيرا

يمكن أن تساعد الألوة فيرا في الشفاء من لدغات البعوض بشكل أسرع. تفرك أوراق الصبار عليها. سوف تتوقف الحكة والتورم بفعل خصائص الصبار المفيدة.

أوراق الريحان

الريحان غني بالكافور ومركبات المنثول ، مما يخلق إحساسًا بالبرودة يساعد في القضاء على الحكة.

كيفية التقديم:

تهرس بعض أوراق الريحان في عجينة.

تطبق مباشرة على منطقة للعض.

تغطى مع ضمادة.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الاخضر على خصائص مضادة للالتهاب والتي تساعد في الشفاء من لدغة الحشرات بشكل أسرع.

كيفية الاستخدام:

توضع الاكياس في الثلاجة ثم توضع على اللدغات لتخفيف التورم والانتفاخ.

العسل

وفقا لأطباء الأمراض الجلدية ، العسل هو أفضل وأقدم مضاد للالتهابات ويمكن أن يخفف من الحكة. توضع ملعقة (أو اثنتان) من العسل على الساقين والذراعين لوقف الحكة.

الثلج

يمكن أن تساعد درجات الحرارة الباردة على تقليل الالتهاب. أيضا، البرد يخدر بشرتك، الامر الذي يسرع في العلاج.