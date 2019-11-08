لديك أسبوع واحد فقط.. إليك أفضل الأماكن للسفر!

افضل مكان للسفر لمدة اسبوع هو كابري في ايطاليا، حيث الصخور الوعرة التي يبلغ طولها 61 مترًا من البحر التيراني الأزرق العميق على مرأى من سورينتو. تعدُّ الجزيرة امتدادًا لشبه جزيرة أمالفي الجبليَّة شديدة الانحدار، حيث تقع سورينتو. تغادر العبَّارات المتكرِّرة والقوارب المائيَّة المتجهة إلى كابري من سورينتو (الأقرب) ومن نابولي، على بعد 43 كيلومترًا.

لجزيرة كابري، التي يبلغ طولها حوالي ستَّة كيلومترات، وعرضها يزيد قليلًا عن كيلومترين، مدينتان، هما: كابري، وفوقها أناكابري. تتحلَّى الجزيرة بمناظر أخَّاذة، وعجائب طبيعيَّة ومساحات خضر مورَّقة.

أبرز العناوين السياحية الجديرة بالزيارة في كابري التي تعدّ افضل مكان للسفر لمدة اسبوع:



مارينا بيكولا



يحظى الميناء الصغير الواقع على الساحل الجنوبي على أشعَّة الشمس، كما يتمتَّع بحماية من الرياح عن طريق المنحدرات، لذلك هو غالبًا ما يكون دافئًا بدرجة كافية للحصول على حمَّام شمسي حتى في الشتاء. ولبلوغ المكان، يجب استقلال الحافلة من مدينة كابري أو اسلك طريق Via Krupp، مع الاستمر في السير على بعد خطوات من صرح "سان أندريا" الديني الصغيرة للعثور على شواطئ Marina di Pennauro المجَّانية ومارينا دي مولو.



الكهف الأزرق



يبلغ طول هذا الكهف نحو 60 مترًا، وعمقه 25 مترًا. وتتسلَّل أشعَّة الشمس إلى داخله، من خلال تجويف تحت الماء، فيتحقَّق انعكاس اللون الأزرق الذي ينير المكان.

يمكن دخول المكان بواسطة أحد الزوارق، ولكن يترتَّب على الزائر الاستلقاء على أرضيَّة القارب، عند مدخل الكهف، الذي يعلو مترًا عن سطح البحر، مع تلافي الزيارة خلال فترة بعد الظهر، تلافيًا لغضب البحر!

تستغرق هذه الرحلة بواسطة القارب حوالي عشر دقائق، وهي تنطلق من "مارينا جراندي".



حدائق أوغسطس



بالقرب من سان جياكومو، تغطِّي الحدائق النباتيَّة التي تضم "ترَّاسًا" مورقًا يزخر بالزهور، ويطلّ على بحر فاجليوني. وفي هذا الإطار، يمكن النظر في الاتجاه الآخر لمشاهدة خليج مارينا بيكولا وVia Krupp، ومسار المشي المؤدي إلى إلى مارينا بيكولا، أدناه. يمكنك اتباع Via Krupp (الذي صممه صانع الأسلحة الألماني الذي قضى عطلة في كابري) والعودة بالحافلة.



مونتي سولارو



من بيازا فيتوريا في أناكابري، يؤدي المصعد (12 دقيقة) وممرّ المشاة (ساعة) إلى قمَّة مونتي سولارو التي يبلغ ارتفاعها 588 مترًا. من هذه النقطة المرتفعة، يمكن للسائح رؤية الجزيرة بأكملها، وخليج نابولي، وشبه جزيرة أمالفي، وحتَّى جبال كالابريا. يقع صرح سيتريلا الديني الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر بالقرب من القمَّة، وهو نادرًا ما يكون مفتوحًا.

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