من مشاهدة أضواء الشفق القطبي إلى موقع تشرنوبيل... تعرف على أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم (صور)

يقول البعض إن للسفر سبع فوائد، ولكن ما يعرفه الجميع حق المعرفة هو أن السفر والخروج عن الحياة الروتينية يجدد طاقتنا ونشاطنا ويعزز من مزاجنا، ولكن كل هذا يعتمد على أن تكون رحلتنا السياحية تجربة جيدة، ولذلك جلبنا لكم من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكثر الوجهات السياحية رواجًا في العالم.

كشفت دراسة استطلاعية أجرتها وكالة "ترافل دريمز" للسفر، أن مشاهدة أضواء الشفق القطبي تعتبر الوجهة السياحية الأولى في العالم، بينما تحتل منطقة تشيرنوبيل المهجورة ثاني مركز على القائمة.

وتأتي رحلة الاستمتاع بالقيادة على طريق 66 في الولايات المتحدة والمعروف أيضا باسم طريق "ويل روجرز السريع" في المركز الثالث، ليعقبها السير على طول سور الصين العظيم في المركز الرابع.

في حين يحتل المركز الخامس رحلات السفاري إلى افريقيا، ليليه الإبحار في بحر الكاريبي ثم زيارة أكبر المعتقلات النازية في التاريخ والمسمى معسكر أوشفيتز في المركز السابع.

كما احتلت الرحلة الترفيهية إلى منتجع "عالم والت ديزني" في ولاية فلوريدا، المركز الثامن، بينما حصل الاسترخاء على ساحل جزر المالديف على المرتبة التاسعة في القائمة التي احتوت على مجموعة من الوجهات الرائعة، والتي تذيلها جولة بطائرة الهليكوبتر فوق "غراند كانيون" أو الاخدود العظيم في ولاية أريزونا الامريكية في المرتبة العاشرة.

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