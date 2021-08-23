لديك مقابلة عمل قريبًا... إليك أبرز الأسئلة والأجوبة

المقابلات تشكل جزءا أساسيا من أنظمة الإدارة الحديثة، ومن أنواع المقابلات، مقابلات التوظيف؛ هي المقابلات التي يكون الهدف منها ضم أعضاء جدد إلى فريق العمل، وهي تكون عادة المرحلة الثانية أو الثالثة من عملية التوظيف، ويكون الهدف منها إيجاد الموظف الأكثر ملاءمة ليدخل الفريق ويندمج مع الموظفين الموجودين.

مقابلات التعليم؛ هذا النوع من المقابلات لا يسعى في الواقع إلى نصيحة أو توجيه الأوامر للموظفين، بل يسعى إلى خلق وعي لدى الموظف بدوره وجعله أكثر تحملا للمسؤولية، فهي على شكل مقابلات يفصل بينها فترات من الخبرة، وتكون المقابلة عبارة عن تقرير ومراجعة للأداء وجديد التعليم.

مقابلات الانضباط؛ كما أن للصبية مقابلات انضباط تتمثل في إرسالهم لمقابلة المدير في المدرسة، فإن المؤسسات التي يعمل فيها البالغون تحتاج أيضا إلى شكل من مقابلات الانضباط والتي تهدف إلى حصر المشكلات بسرعة وإعادة الأمور إلى نصابها، ويحتاج المرء أحيانا إلى دليل خطي وذلك لتجنب الاتهامات بالتعسف.

الاستماع؛ يجب في إثناء المقابلات الاستماع للشخص الذي يتم مقابلته، ويجب توخي بعض الأمور لدى الاستماع لمن تتم مقابلته، منها:

تجنب الأحكام المسبقة

إظهار الاهتمام

ملاحظة المشاعر والانتباه إلى ما هو أعمق من نص الحديث.

تجنب المقاطعة وتشتيت الانتباه.

التشجيع بالإشارة (هز الرأس بالموافقة، التمتمة بعبارات مثل "نعم" أو "صحيح" أو "أكمل")

تلخيص المقابلة والتوضيح.

الأسئلة والأجوبة حول مقابلة عمل

ما هي نقاط قوتك؟

اتعلم بسرعة واحب العمل ضمن قريق

ما هي نقاط ضعفك؟

اركز كثيرا على التفاصيل

ما هو السبب وراء ترك وظيفتك السابقة؟

لتعزيز مهاراتي، ابحث عن فرص عمل أفضل

اخبريني عن قدرتك على العمل تحت الضغط؟

ابقى هادئة، صبورة وابقي تركيزي على المهمة

7 سمات للأشخاص ذوي الإنتاجية العالية في العمل

تحديد الأهداف

الأشخاص الأكثر إنتاجية في العمل لديهم ميزة وضع أهداف واقعية. يضعون أهدافًا لليوم ويعملون عليها. يشجعهم تحديد الأهداف على زيادة وتيرتهم وترك كل المشتتات بعيدًا. إنها إحدى الطرق التي يشعرون بأنهم مدفوعون نحو تحقيقها.

أظهار التناسق

الأشخاص الذين يكملون مهامهم في الوقت المحدد لا يؤجلون على الإطلاق. الأشخاص الذين ينسجمون بشكل كبير مع عملهم ويحاولون إنهاء كل ذلك في الوقت المحدد - هم الأشخاص الأكثر إنتاجية في العمل. هناك إيقاع لعملهم يجعلهم مستمرين. إنهم يتبعون فن الاتساق طوال يومهم.

لديهم المعرفة

لكي تكون منتجًا ، يحتاج المرء إلى معرفة ما يفعله. لا يمكنك العمل بشكل جيد وسريع إلا إذا كنت تعرف ما تفعله. إذا كنت تعرف المهمة التي تؤديها، فلن تحتاج إلى التضحية بجودة عملك من أجل السرعة.

القيادة للحصول على النتائج

الأشخاص المنتجون لديهم الرغبة في العمل الجاد وتحطيم سجلاتهم. إنهم يعيشون ليعملوا بمسؤولية ويحققون نتائج عظيمة. هؤلاء الناس لديهم الرغبة في تحقيق أهدافهم بسرعة. إنهم يعملون بجد لتحقيق أفضل النتائج لأنفسهم.

حل المشكلات

الأشخاص الأكثر إنتاجية في العمل هم من يحلون المشاكل بشكل رائع. يأتون بحلول مبتكرة وفعالة. إنهم يتجنبون أي مشكلة تميل إلى أن تأتي في طريقهم لإكمال مهمة ما. يمتلك الأشخاص المنتجون عقلًا يحل كل مشكلة تعترض طريقهم.

المبادرات الايجابية

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بإنتاجية عالية في العمل اتخاذ مبادرات رائعة تؤدي إلى نتائج أفضل للشركة. يمكنهم قيادة المهام والبدء فيها بشكل جيد. هم الأكثر إنتاجية ولا ينتظرون حتى يُطلب منهم القيام بشيء ما. بدأوا كل ذلك مسبقًا.

الايجابية والعمل مع الفريق

الشخص عالي الإنتاجية هو أيضًا شخص منفتح على التعاون. إنهم يعرفون أن إكمال مهمتهم يعتمد على عمل الآخرين. لذلك ، فهم دائمًا منفتحون على العمل في مجموعات وإنجاز الأشياء معًا.

تجنبى استخدام هذه الكلمات والعبارات أمام رئيسك في العمل