تجنبى استخدام هذه الكلمات والعبارات أمام رئيسك في العمل

علاقتك برئيسك هي علاقة فريدة من نوعها، ومهما كانت طبيعة تلك العلاقة سواء كانت ودية أو رسمية اياكِ واستخدام العبارات والكلمات التالية امام رئيسك في العمل:

ربما أو قريبا أو احتمال

تشير هذه الكلمات إلى أنكِ غير قادرة على اتخاذ موقفا مباشرًا بشأن شيء ما، وإذا سألك رئيسك في العمل سؤالًا مباشرًا ، فهو يتوقع منك إجابة مباشرة.

هذا ليس عدلاً

حتى لو كان الموقف غير عادل، فإن قول ذلك يجعلك تبدين وكأنك طفلة مدللة، ولذلك يجب عليك البحث عن طريقة مختلفة للاعتراض.

الجميع أو لا أحد

هذه كلمات عامة اكثر من اللازم، ونادرا ما تكون صحيحة ولذلك يتم تجاهلها، ولذلك حاولي أن تكوني دقيقة في كلامك بدلاً من التعميم.

هذا ليس ضمن نطاق عملي

إذا طلب منك رئيسك القيام بشيء ما، يصبح هذا الشيء جزء من نطاق عملك، وإلا إذا كنتِ تجهلين كيفية القيام به، فمن الأفضل أن تنفذي الطلب وتمضي قدما.

أنت لم تفعل

بدء الجمل بكلمة "أنت" يجعلك تبدين وكأنك تلقين باللوم على رئيسك، فعلى سبيل المثال "أنت لم تعطني تعليمات واضحة" أكثر تصادمية من "أنا لم أفهم تعليماتك"، ولذلك حاولي بدء عباراتك بـ "أنا" بدلاً من "أنت".

لا أستطيع العمل مع

اياكِ وترك المشاكل الشخصية تتداخل في عملك، ففي حين يمكنك أن تطلبي من مديرك المساعدة في التوسط في موقف صعب، ولكن تجنبي جعل الأمر يبدو وكأنه إنذار.

سأحاول

كوني محددة في موقفك، فاستخدام كلمة سأحاول تشير إلى توقعك احتمال الفشل.

إنه أحمق أو إنها كسولة أو أي نميمة أخرى

لا تستخدمي أي عبارة متصلة بالنميمة امام مديرك، فهذا يقلل من شأنك ويظهرك في ضوء سيء، وهو أسلوب غير احترافي.

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