لصاحبات البشرة الدهنية.. لا تتخطى أبدا استخدام المرطب لهذا السبب!

جلدنا هو أكبر عضو ويؤدي وظائف مختلفة. من حماية الأعضاء الداخلية إلى العمل كحاجز ضد الضرر الخارجي، فإن الجلد مسؤول بشكل أساسي عن إبقائنا بصحة جيدة من الداخل والخارج. في الوقت نفسه، تمر بشرتنا بالكثير من الإجهاد بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة والملوثات والبكتيريا الموجودة في البيئة. وبالتالي، من المهم للغاية العناية بالبشرة واتخاذ خطوات فعالة لضمان صحتها. يمكن القيام بذلك باتباع روتين التنظيف والترطيب بانتظام.

وينصح أطباء الجلدية بهذا الروتين البسيط، نظرا لقدرته على تنظيف سطح الجلد من الأوساخ وتقوية حاجز الجلد من خلال الترطيب. ورغم ذلك تقلق صاحبات البشرة الدهنية من الخطوة الأخيرة وهى الترطيب.

إليكم سبب ميل معظم الأشخاص ذوي البشرة الدهنية إلى تخطي الترطيب:

تحتوي بشرتنا على غدد دهنية تنتج مادة دهنية تشبه الشمع تسمى الزهم. يغلف الزهم البشرة، مما يضمن حمايتها من المواد الضارة في البيئة وتبقى رطبة. غالبا ما يلوم أولئك الذين لديهم بشرة دهنية غددهم الدهنية لكونها مفرطة النشاط وتنتج دهونا زائدة مما يؤدي إلى مشاكل مثل:

بشرة لامعة

مسام كبيرة

زيادة خطر الإصابة بحب الشباب زيادة حالات الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء

وبسبب هذه المشكلات، يعتقد الأشخاص ذوو البشرة الدهنية أن وضع مرطب لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشكلاتهم. لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.

لهذا السبب تحتاج البشرة الدهنية إلى الترطيب أيضاً

تتمثل الوظيفة الرئيسية للغدد الدهنية في الحفاظ على الجلد محميا ويتم ذلك عن طريق إنتاج الزهم. عندما نبذل قصارى جهدنا لإزالة الزيت من سطح بشرتنا، سواء كان ذلك باستخدام غسول للوجه أو تونر، فإن الغدد الدهنية تتفاعل مع إزالة الزيت الطبيعي من السطح وتبدأ في إنتاج الزيت الزائد من أجل أداء وظيفتها الوقائية.

وبالتالي، فإن محاولة التخلص من الزيت من بشرتك يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية.

كما يمكن أن يؤدي تخطي الترطيب في الواقع إلى زيادة إنتاج الزيت والذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشكلة انسداد المسام وظهور حب الشباب المتكرر والرؤوس البيضاء.

الأمر الآخر هو أنك تحتاج إلى فهم أن المرطب الجيد يمكن أن يرطب بشرتك ويقوي قدرتها على الحماية.

نوع المرطب الذي يجب استخدامه إذا كانت بشرتك دهنية

إذا كانت بشرتك دهنية وتشعر بالقلق من أن استخدام المرطب سيزيد فقط من الزيت ط، فإن مخاوفك لا أساس لها من الصحة. أنت بحاجة إلى اختيار مرطب يساعدك على الترطيب دون إضافة الزيت الموجود على سطح بشرتك. لذا، ابحث عن المرطبات الخالية من الزيت.

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