جميلة البوابة: علاجات طبيعية مجربة للشعر المتقصف

هل تعانين من الأطراف المتقصفة. إنها تجعل شعرنا يبدو جافًا ومتجعدًا وتوقف نمو الشعر أيضًا. تعتبر أقنعة الشعر المصنوعة منزليًا رائعة لتهدئة وإصلاح الأضرار التي تلحق بالشعر بسبب الأدوات الساخنة أو المواد الكيميائية...

هنا لدينا بعض أفضل العلاجات لمنع وإصلاح تقصف الأطراف بسهولة في المنزل.

قناع الشعر بالزبادي وزيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية تغلف الشعر وتحبس الرطوبة مع حماية الشعر من التلف. يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في التخلص من الجلد الميت من فروة الرأس ، فروة الرأس الصحية تنتج شعرًا صحيًا. اخلطي نصف كوب من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وضعي قناع الشعر هذا على شعرك. اتركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم اغسله.

قناع صفار البيض والعسل للشعر

العسل مرطب طبيعي يمنع الجفاف ويحافظ على الرطوبة. البيض غني بالأحماض الأمينية التي تمنع تقصف الأطراف من التفاقم. يمكن لهذين المكونين استعادة لمعان الشعر وقوته وحجمه. كل ما عليك فعله هو مزج صفار بيضة مع ملعقة صغيرة من العسل وتطبيق هذا القناع على شعرك. اتركيه لمدة ساعة قبل غسله بشامبو خفيف.

قناع زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أفضل الزيوت لشعرك. سخني نصف كوب من زيت جوز الهند لمدة 15 ثانية في الميكروويف وضعيه على شعرك الجاف. يمكنك وضع الزيت على فروة الرأس والأطراف لشفاء النهايات المتقصفة. لفي رأسك بمنشفة أو ضعي قبعة استحمام واتركيها لمدة 30 دقيقة على الأقل. اغسليه باستخدام شامبو خفيف.

غسول للشعر بخل التفاح

غسول الخل سيجعل شعرك ناعمًا جدًا! يزيل حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح الأوساخ من الشعر ويضيف لمعانًا بينما يقوي الشعر. قومي بغلي كوب من الماء واتركيه يبرد. أضيفي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح واشطفي شعرك به بعد غسله بالشامبو. اتركيه على الشعر لمدة دقيقة قبل شطفه.

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