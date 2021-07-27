طبيب البوابة: 3 وضعيات نوم شائعة وكيف تؤثر على صحتك؟

النوم عنصر حيوي في الحياة الصحية. يرتبط جدول النوم غير الصحي أو النوم غير الكافي بظروف صحية مختلفة...

من أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، ضعف المناعة، ضعف الإدراك إلى انخفاض الرغبة الجنسية، النوم غير الكافي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة نومك ، بما في ذلك نمط حياتك ونظامك الغذائي. لكن هل تعلم أن أوضاع النوم يمكن أن تؤثر أيضًا على جودة نومك وأكثر من ذلك بكثير؟ فيما يلي أوضاع النوم الثلاثة الأكثر شيوعًا وكيف يمكن أن تؤثر على صحتك.

النوم على البطن

لا يزال النوم على المعدة من أكثر أوضاع النوم شيوعًا. تعد هذه الوضعية غير مريحة بعض الشيء وتؤثر على النوم بطرق مختلفة.

يمكن السيطرة على مشكلة الشخير بالنوم على المعدة. يستفيد الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أيضًا من النوم في هذا الوضعية.

لكن هذه الوضعية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى آلام الرقبة والظهر. على الرغم من أنه يمكن حل مشكلة آلام الظهر بوضع وسادة تحت البطن.

النوم على الظهر

يمكن للنوم على الظهر أن يحسن محاذاة الجسم ويحافظ على صحة العمود الفقري والمفاصل والعضلات. يمكن للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم وآلام الظهر والشخير أن يجدوا الراحة في هذا الوضعية. كما أنه يساعد في تخفيف آلام الركبة والورك.

وضعية الجنين

غالبًا ما تكون وضعية الجنين شائعة بين الأطفال وكبار السن. يمكن أن تساعد الوضعية في آلام أسفل الظهر. يمكن للمرأة الحامل الاستفادة من هذه الوضعية كما يتم التخلص من مشكلة الشخير.

في بعض الأحيان ، يمكن أن تؤدي وضعية الجنين غير المريحة إلى التهاب الجسم وتقييد التنفس.

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