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إطلالة سيرين عبد النور باللون الزهري البراق في حفل الموريكس دور 2022

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 06:53
إطلالة سيرين عبد النور باللون الزهري البراق في حفل الموريكس دور 2022
إطلالة سيرين عبد النور باللون الزهري البراق في حفل الموريكس دور 2022

نجحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على السجادة الحمراء خلال حفل الموريكس دور2022 Murex D'or في دورته الـ 22 الذي كان تحت عنوان "انهض يا لبنان" بإطلالة فخمة وجريئة.

تألقت سيرين عبد النور بفستان طويل ضيق مرصع بالأحجار الفضية البراقة، وجاء الفستان بقصة حورية البحر مع فتحة ساق طويلة وذيل طويل مفعم بالأنوثة من أنامل المصمم اللبناني طوني ورد، وأضافت مع الإطلالة حقيبة كلاتش كلاسي من نفس لون الفستان.

إطلالة سيرين عبد النور باللون الزهري البراق في حفل الموريكس دور 2022

إطلالة سيرين عبد النور باللون الزهري البراق في حفل الموريكس دور 2022

وأكملت الفنانة اللبنانية أناقتها بأقراط راقية مرصعة بالألماس من مجوهرات YEPREM، واهتمت بتنسيق إطلالتها الزهرية بمكياج تناسب مع لون الفستان ولون بشرتها أيضاً مما أبرز جمال وجهها إلى جانب تسريحة شعر ذيل الحصان المنخفضة.

حفل الموريكس دور 2022

انطلق يوم أمس الموافق 16 اكتوبر 2022، حفل الموريكس دور في دورته الـ 21 الذي كان تحت عنوان تحت عنوان "انهض يا لبنان"، وقد تواجد على الحضور الكثير من النجوم والمشاهير من الوطن العربي على السجادة الحمراء، وقد اختارت أغلبهن إطلالات جذابة لفتت الأنظار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وشهد حفل الموريكس دور في دورته الـ 21 الكثير من الإطلالات الأكثر من رائعة والتي خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

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كلمات دالة:سيرين عبد النورحفل الموريكس دور 2022لبنانأناقةفستانطوني وردالسجادة الحمراءMurex d'Or

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