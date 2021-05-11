لعروس عيد الفطر: 5 أقنعة تخلصك من حب الشباب

هل تواجهين مشكلة حب الشباب خصوصاً في فصل الصيف؟ هل تستخدمين أقنعة لبشرتك حتى تواجهي حب الشباب؟

حب الشباب تشكل مصدر إزعاج يومي دائم. الشفاء من حب الشباب يتم ببطء. فما أن تبدأ بالاختفاء حتى تظهر أخرى غيرها كانت في الانتظار، هذه المعركة المستمرّة واللامتناهية تتكرّر مرارًا بصورة متعبة ومثيرة لليأس.

ومن المرجّح أنّ للهرمونات دورًا رئيسًا في ظهور العُدّ وجعلها مصدر إزعاج لدى الشباب على وجه الخصوص. مع ذلك، قد يعاني النّاس من كل الفئات العمريّة من العُدّ.

كما قد تعاني بعض النساء من ظهور العُدّ باعتدال في مراحل مختلفة من التغييرات الهرمونيّة التي تتخلّل حياتها، كفترة الحمل، الدورة الشهرية، عند استعمال الحبوب المانعة للحمل أو عند التوقف عن تناولها.

تظهر حبوب البشرة بسرعة فائقة، بينما تحتاج إلى وقت طويل للتخلص منها؛ وقد يتسبب الإفراط في استخدام المواد الكيميائية لعلاجها في حدوث أضرار جسيمة سيئة الأثر على البشرة.

وتعتبر مشكلة حب الشباب من أكثر المشاكل التي يعاني منها المراهقون والبالغون، وتتعدد العلاجات الخاصة بها، إلا أن أكثرها فائدة تلك التي يتم تحضيرها من المواد الطبيعية البحتة.

أقنعة تخلصك من حب الشباب قبل عيد الفطر

قناع الملح تخلصك من حب الشباب قبل عيد الفطر

يعد قناع الملح من الأقنعة الفعالة لمعالجة حب الشباب كونه مطهر طبيعي فعال يقلل من الزيوت في بشرتكم وبالتالي يتركها خالية من الزيوت الزائدة وكذلك من حب الشباب.ولتحضيره ما عليكم سوى خلط ملح البحر أو الطبخ مع الماء ومن ثم وضعه على أماكن حب الشباب لمدة 20 دقيقة ومن ثم اغسلوه بالماء النظيف.

قناع بياض البيض تخلصك من حب الشباب قبل عيد الفطر

يعتبر قناع بياض البيض من الماسكات الطبيعية البسيطة لعلاج حب الشباب ولتحضيره عليكم دهن وجهكم ببياض البيض وتركه لمدة 20 دقيقة على الوجه ومن ثم اغسلوه جيداً بالماء الفاتر.

قناع صودا الخبز تخلصك من حب الشباب قبل عيد الفطر

لعمل قناع صودا الخبز ما عليكم سوى تنظيف وجوهكم جيداً ومن ثم خلط صودا الخبز مع الماء ووضعه على جميع أنحاء الوجه لمدة 20 دقيقة قبل الشطف مع الماء البارد ومع الإستخدام المنتظم لهذا القناع ستحصلون على بشرة صافية وخالية من حب الشباب.

قناع الزبادي تخلصك من حب الشباب قبل عيد الفطر

امزجوا ملعقة من العسل وملعقة من اللبن الزبادي، مع بعضهما البعض حتى تحصلوا على عجينة ومن ثم ضعوها على وجهكم لمدة 10 أو 20 دقيقة قبل غسله وستلاحظون تغييرات فورية في بشرتكم.

قناع دقيق الشوفان تخلصك من حب الشباب قبل عيد الفطر

اصنعوا عجينة من دقيق الشوفان والماء وضعوها على وجهكم لمدة 20 أو 30 دقيقة، ثم اغسلوا بالماء الفاتر، وسوف تشعرون أن بشرتكم أصبحت ناعمة وطرية.

3 أقنعة هوليودية لعلاج مشاكل البشرة

قناع القرع والعسل لعلاج مشاكل البشرة

اخلطي ملعقة من قرع العسل المسلوق مع ملعقة صغيرة من اللبن كامل الدسم وملعقة من العسل الخام. ضعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ. فهذا القناع هو وسيلة مذهلة لتقشير البشرة بلطف؛ فالعسل الخام مضاد رائع لالتهابات البشرة.

قناع الأسبرين لعلاج مشاكل البشرة

اخلطي من 1 إلى3 من حبوب الأسبرين بالماء حتى يتحول الأسبرين إلى عجينة، ثم أضيفي بعض قطرات من العسل وضعي الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق، اغسلي وجهك بالماء الفاتر. فهذا القناع للتخلص من بثور البشرة وتلطيف الالتهابات التي تسببها البثور.

قناع البرقوق المنشط لعلاج مشاكل البشرة

هذا القناع في غاية الروعة وجيد جدًا للبشرة المعرضة لحب الشباب، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى مكونات البرقوق الغنية بالفيتامينات كـ A، C، E، K، و B المركب.

وللاستفادة من البرقوق عليك هرس ثمرة ناضجة من البرقوق مع نصف ملعقة من الكركم وملعقة من العسل الخام وأخرى من الزبادي، دلكي القناع على جلدك لمدة دقيقتين، ثم اتركيه لمدة عشرة دقائق، وأخيرًا اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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