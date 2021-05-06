لعروس صيف 2021: نصائح لتكوني جذّابة من دون تكلّف

فالهدف الحقيقي من استعمال مستحضرات التجميل هو تصحيح بعض الشوائب وإبراز مكامن الجمال بأقل مكياج ممكن. لهذا السبب، اختاري أكثر ملامح وجهك جاذبية، وسلّطي الضوء عليها.
المكياج الطبيعي
نظرة آسرة
إذا كنت تحبين إبراز عينيك، اختاري ظلال الجفون بألوان الباستيل المتوافرة بتركيبات ساتينية. لكن، اكتفي بتوزيع لون واحد فوق كامل الجفن الأعلى، وحاولي أن يكون اللون ملائمًا للون شعرك ويبرزه بشكل لافت. إذا كان لون شعرك أشقر أو فاتحاً، اختاري الأصفر الفاتح، الذهبي الباهت، البرونزي، والأخضر.
وإذا كان لون شعرك أسودَ أو بنيًا، جرّبي الألوان البنفسجية، والزرقاء الداكنة، وللشعر الأحمر اختاري الوردي الزاهي أو البيج-الوردي.
الشفاه الجريئة
إذا كنت تتمتعين بشفتين مكتنزتين مرسومتين بدّقة، وتحبّين تسليط الضوء عليهما، اختاري لونًا جريئًا كالبرتقالي الداكن من مشتقات اللون الأحمر، أو المرجاني الذي يناسب كل ألوان البشرة. يمكنك الاختيار بين تركيبات مختلفة، سواء كنت تفضلين أحمر الشفاه المطفأ، الساتيني، أو ملمعّات الشفاه. لكن مهما كان خيارك، أبقي ماكياج عينيك بسيطًا باستعمال ظلال جفون دافئة أو حيادية مثل البيج، البني، والبرونزي بدرجات مختلفة.
Via SyndiGate.info
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