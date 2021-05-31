لعروس 2021: نصائح العناية بالبشرة الدهنية في الصيف

هل بشرتكِ دهنية؟ هل تعاني من جفاف البشرة في فصل الصيف؟ هل تعاني من مشاكل بالبشرة؟ هل أنتِ عروس هذا الصيف؟

هناك الكثير من نصائح للعناية بالبشرة الدهنية في الصيف وخصوصاً إذا كنتِ عروس صيف 2021، حيث يؤثّر فصل الصّيف على البشرة من ناحية ظهور النمش والكلف وحب الشباب وجفاف البشرة مما يجب علينا العناية في البشرة وخصوصاً البشرة الدهنية وتغيير روتين العناية بالبشرة للظّهور بأفضل مظهر خلال فصل الصّيف الحارّ ومراعاة ما تحتاجه البشرة.

إذا كنتِ عروس صيف 2021 وتعانين من مشاكل البشرة الدهنية، يقدم لكِ "موقع البوابة" مجموعة من النصائح العناية بالبشرة الدهنية في الصيف:

نصائح العناية بالبشرة الدهنية في الصيف

عزيزتي العروس يفضل شرب الكثير من الماء خصوصاً في فصل الصّيف حتى تحافظين على رطوبة البشرة لكن مع ذلك يجب عدم تخطي ترطيب البشرة وخاصةً بمرطّب أساسه الماء وذلك لحماية البشرة.

من الضروري استخدام واقي الشّمس قبل التّعرض لأشعة الشّمس بنصف ساعة تقريباً وإعادة وضعه كل 3 ساعات، وينصح بدهن كريم الوقاية في الصباح قبل الخروج الى الخارج.

يفضل استخدام التونر لأنه يحافظ على مسام البشرة مغلقة ويعمل على تبريد البشرة، لكن يجب استخدام التّونر المناسب لنوع البشرة أو يمكنك استخدام ماء الورد الذي يمتلك خصائص مبرّدة للبشرة.

عزيزتي العروس لا تقومي بفرك بشرتكِ بقسوة عند التّقشير وذلك لأنّ الدّهون التي تنتجها البشرة تحافظ على ترطيب البشرة وتحمميها من التّهيّج، واستخدام منظّف للبشرة لطيف وخالي من الكحول، وأيضاً عند وضع مرطب البشرة كوني حذرة واجعلي يديكِ لطيفة.

يعتبر كثرة غسل الوجه محفّز لإنتاج الدّهون خلال فصل الصّيف لذلك يمكن غسل الوجه مرّتين فقط في اليوم واستخدام منظّف يحتوي على حمض الصفصاف مرّة واحدة في الأسبوع، ويفضل عدم لمس الوجه باليدين حتى لا تصبح البشرة دهنيّة أكثر.

أكثري من تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين A لأنّه يجعل البشرة الدّهنية طبيعية وعادية وضروري في عمليّة تجديد خلايا البشرة، ويمكن تناوله عن طريق المكمّلات الغذائيّة أو بتناول الجزر،البطاطا الحلوة،السّبانخ، البطيخ، السّمك، اللوز.

يعتبر فيتامين ج عنصر مهم جداً لصناعة الكولاجين لأنه يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة ومرونتها، ومن أهمّ أنواع الفاكهة التي تحتوي على فيتامين ج مثل المانجو،الكيوي،الجوافة،الأناناس.

السكريات والكربوهيدرات المكررة مثل المشروبات الغازية والمعجنات والخبز الأبيض يساعدوا على ظهور التجاعيد المبكرة وبداية ظهور علامات التتقدم في السن، وكما أنّ تناول كميات كبيرة من السكريات والكربوهيدرات المكررة قد يسبب الضرر بشكل مباشر لمرونة البشرة، إذ تحفّز هذه الأطعمة الالتهابات وترتبط بتحطم أنسجة الكولاجين والإيلاستين لذا يُفضّل تناول الحبوب الطبيعية الكاملة ومحاولة تحلية الطعام بالعسل أو أنواع المحليات الطبيعية بدلاً من السكر.

قومي بتقشير البشرة مرّة في الأسبوع، ويمكن إضافة الفواكه مثل البرتقال والخيار واللّيمون في صنع مقشّر طبيعيّ منزليّ لأنّ ذلك يناسب البشرة الدّهنيّة أكثر.

إذا كانت بشرتكِ دهنية استعملي منظف للبشرة يحتوي على حامض السياليك لأنه سوف يساعدك في التخلص من افراز الدهون.

بعض أنواع البشرة المختلطة تتعرض للمعان في الصيف أو الطقس الحار لذلك يمكنك استعمال اوراق نشافة للتخلص من الزيوت الفائضة.

عزيزتي العروس قومي دائماً بترطيب بشرتك مرتين في اليوم فهو يساعد على منع جفاف البشرة.

أخطاء شائعة عن البشرة الدهنية

الجلد الدهني بحاجة الى الترطيب

تعتقد الكثير من النساء بأنهن يملكن بشرة دهنية، لأن بشرتهن تلمع أو بها مناطق دهنية، ويبدئن باستعمال المنتجات التي تساعد على تجفيف البشرة. ولكن الاستعمال المفرط لهذه المواد والامتناع عن استعمال المرطب، يمكن أن يسبب زيادة افراز الزيوت وبالتالي يسبب زيادة دهنية البشرة. لذا فالجلد الدهني بحاجة الى الترطيب.

استعمال منتجات خالية من الزيوت فقط

من الاخطاء الشائعة ايضا أن تستعمل صاحبات البشرة الدهنية منتجات خالية من الزيت فقط. أغلب المكونات تحتوي على نوع من الزيوت. بدلا من ذلك، ننصحك باستعمال منتجات تساعد في السيطرة على افراز الزيوت واللمعان.

يجب أن تستعملي التونيك لموازنة البشرة

كل أنواع الجلد تحتاج الى التونيك أو مادة مقلصة، لكنها ليست الزامية للبشرة الدهنية. ننصحك باستعمال منتج يحتوي على حامض غروي للتخلص من الزيوت في المناطق الدهنية فقط.

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