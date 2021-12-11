خلطة تبييض وتفتيح المناطق الحساسة للعروس قبل أن تواصلي قراءة المقال، تذكري أن التصبغ حول منطقة المؤخرة والأرداف أمر طبيعي تمامًا ويجب أن لا تقلقي من لون بشرتك.

ومع ذلك ، إذا كنت لا تزالين ترغبين في تحسين لونها لنفسك وليس لشخص آخر ، ولكن أولا عروس البوابة ستجيب عن بعض الأسئلة الشائعة.

خلطة تبييض وتفتيح المناطق الحساسة للعروس

لماذا يصبح الجلد داكناً بين الأرداف؟

سبب شائع لفرط تصبغ منطقة الأرداف هو التهيج أو الالتهاب. يمكن أن تسبب الصدمات أو تهيج الجلد فرط تصبغ ما بعد الالتهاب وخلق بقع داكنة أو مناطق على الخدين أو بين الأرداف.

خلطة تبييض وتفتيح المناطق الحساسة للعروس

هل يمكنني تبييض المنطقة الداخلية من المؤخرة؟

التبييض الشرجي هو عملية تفتيح لون الجلد حول فتحة الشرج. يتم إجراؤه لأغراض تجميلية لجعل لون الشرج أكثر تناسقًا مع المنطقة المحيطة. يتم تطبيق بعض العلاجات في العيادة الخاصة من قبل فني التجميل والبعض الآخر يباع على شكل كريم يمكن وضعه في المنزل.

خلطة تبييض وتفتيح المناطق الحساسة للعروس

كيف يمكنني تفتيح مؤخرتي الداكنة بسرعة؟

يمكن لخل التفاح أن يعالج الفخذين والأرداف الداكنة كما أنه يساعد في تهدئة الإحساس بالحرقان أيضًا. خذي بعض خل التفاح وأضيفي بعض الماء إليه. تخلط معا وتطبق على المناطق الداكنة. اتركيه يجف ثم اغسليه بالماء.

كيف يمكنني تفتيح الفخذين والأرداف بشكل طبيعي؟

في بعض الحالات ، قد تساعد العلاجات المنزلية في تفتيح البشرة الداكنة على فخذيك. ننصحك باستعمال زيت جوز الهند وعصير الليمون. الليمون مليء بفيتامين سي ، والذي قد يساعد في علاج فرط التصبغ

خلطة تبييض وتفتيح المناطق الحساسة للعروس

عجينة الكركم. الكركم هو أحد أفضل العلاجات التي يمكن أن تعزز البشرة وتجعلها مشرقة ومتوهجة. يمكن للتطبيق المنتظم لمعجون الكركم أن يعالج الأرداف الداكنة وداخل الفخذين. من أجل صنع العجينة في المنزل ، خذي 2-3 ملاعق من الكركم وأضيفي إليه بعض الزبادي.

خلطة تبييض وتفتيح المناطق الحساسة للعروس

خلطة تفتيح المناطق الحساسة في أسبوع

اصنعي عجينة سميكة من دقيق الحمص والماء. ضعي هذا الخليط على المنطقة الملونة واتركيه ليجف. اغسليه بالماء الفاتر وكرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

نصائح هامة:

تجنبي الاحتكاك بالخيوط عن طريق استخدام ثياب داخلية بدون خياطة. يحدث التصبغ عادة من خلال الاحتكاك. قومي باستبدال الثياب الداخلية بأخرى بدون خياطة واختاري بنطلونات جينز غير ضيقة. لا تفركي بشرتك بل استخدمي المنظف. افركي برفق منطقة المؤخرة بيديك باستخدام غسول الجسم ولكن لا تفركيها بالليفة لأنها تسبب الاحتكاك والخدش والبشرة الداكنة. العلاج بالليزر. يمكنك الحصول على علاج احترافي للتبييض بالليزر للحصول على نتيجة فورية. استخدمي كريم أو زيت مرطب هذا سوف يحمي بشرتك من الاحتكاك.

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