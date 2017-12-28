6 نصائح لعلاج مشكلة تساقط الشعر بعد الولادة

تغطية الخصلات البيضاء أثناء الحمل

لا تمتلك الأمهات وبخاصة الجدد منهنَّ الوقت الكافي للعناية بالشعر مثل قبل، فالوقت كله يذهب إلى العناية بالأطفال وبتربيتهم، لكن ليس معنى هذا أن نهمل صحة الشعر والعناية به.

«سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة العناية بالشعر بصالون (سهراية سنتر)، عطاف عبد الرحمن؛ لتقدِّم لك أكثر مشاكل الشعر شيوعاً بعد الوضع وحلولها.

- الشعر باهت وخالٍ من الحياة

استخدمي بلسماً يساعد على إعادة بناء الشعر التالف، كما يساعد على ترطيب الطبقات الداخليَّة لشعركِ.

- الشعر الكثيف صعب التجفيف والتصفيف

يمكنك ترك شعرك حتى يجف أو يمكنك استعمال المجفف مع تمرير أصابعك في الشعر؛ حتى يجف وستجدينه سهل التصفيف بعد ذلك.

- تساقط الشعر بعد الولادة

هو نوع مؤقت يعالج نفسه مع الوقت، لكن يمكنك استعمال بلسم لتقوية الشعر، والمحافظة عليه، وسرعة نموه الجديد.

- تغطية الخصلات البيضاء أثناء الحمل

عليكِ بتلوين الشعر عن طريق استعمال طريقة ورق الألمونيوم؛ لأنَّها تعزل اللون بداخلها ولا يلمس الجلد.

- الملل من تكرار التسريحة نفسها يومياً

يمكنكِ وضع بعض اللمسات على التصفيفة نفسها، ويجعلك هذا تشعرين بالتحسن، فمثلا تصفيفة ذيل الحصان يمكنكِ تغيير أعلى وأسفل التسريحة قليلاً.

- الحمل يجعل الشعر مموجاً

عليكِ باستخدام كريمات لتنعيم الشعر وتقليل تموجه وتسهيل تصفيفه.

- عدم توفر الوقت لغسل الشعر

يمكنكِ استعمال الشامبو الجاف الذي ينظف الشعر من الدهون والأتربة من دون استعمال المياه، ثم تمشيط الشعر جدياً بعد ذلك؛ للتخلص من بقايا الشامبو والأتربة.

نصائح لعلاج مشكلة تساقط الشعر بعد الولادة

ـ تدليك فروة الرأس واحدة من أفضل الطرق لتقليل تساقط الشعر؛ حيث يعمل هذا على تنشيط الدورة الدمويَّة في الرأس، وينعكس بالتالي على صحة الشعر.

ـ تجنبي استخدام الشامبو، والبلسم الثقيل الذي يسبب تدهن الشعر، لا ينصح باستخدام هذه المنتجات أثناء الحمل؛ لأنَّها قد تسد مسامات فروة الرأس، وتسبب تساقط الشعر بكميات كبيرة.

ـ تناولي فيتامينات الحمل المهمَّة في حماية فروة الرأس، وجذور الشعر. يعتبر الكالسيوم، الزنك، الأوميجا من أهم هذه المكملات الغذائيَّة، هذا بالإضافة إلى بذور الكتان، وزيت السمك اللذين ينصح بتناولهما خلال هذه الفترة.

ـ قللي من مسببات التوتر الموجودة في حياتنا.

ـ جربي الرياضات التي تساعد على التأمل، والاسترخاء مثل ممارسة يوجا الحمل.

ـ جربي قصات جديدة للشعر، ويمكنك تقصيره إذا شعرت بأنَّ شعرك يتساقط بصورة مزعجة. وحاولي قدر المستطاع أن تتحلي بالصبر في التعامل مع هذه المشكلة المؤقتة، وستلاحظين أنَّها ستقل تدريجياً مع مرور الوقت.

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