لفائف الخس الآسيوية باللحم المفروم لذيذة ومليئة بالنكهة ، تعتبر لفائف الخس الآسيوية فكرة رائعة كطبق مقبلات أو وجبة عائلية. يمكن لكل شخص أن يشكل قاربه اللذيذ الطازج. فقط تأكد من توفر الأطباق أو المناديل لأن الخليط يمكن أن يقطر قليلاً في بعض الأحيان.

لفائف الخس الآسيوية باللحم المفروم

المكونات:

16 أوراق خس بوسطن

1 رطل لحم بقري مفروم قليل الدهن

1 ملعقة طعام زيت طبخ

1 بصلة كبيرة مفرومة

نصف كوب صلصة هوزين

2 حص ثوم طازج مفروم

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1 ملعقة كبيرة خل نبيذ الأرز

2 ملاعق صغيرة من الزنجبيل المفروم والمخلل

1 رشة من صلصة الفلفل الحار الآسيوية أو حسب الرغبة (اختياري)

1 (8 أونصات) علبة كستناء مائي، مفرومة ناعماً بعد تجفيفها

1 حزمة بصل أخضر مفروم

2 ملعقة صغيرة زيت سمسم آسيوي (غامق)

لفائف الخس الآسيوية باللحم المفروم

الطريقة:

الخطوة 1

تشطف أوراق الخس كاملة وتترك حتى تجف مع الحرص على عدم تمزيقها. توضع جانبا.

الخطوة 2

تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية. يُطهى اللحم البقري ويقلب مع زيت الطهي في مقلاة ساخنة حتى يتحول لونه إلى البني ويتفتت ، من 5 إلى 7 دقائق. تخلص من الشحوم. انقل اللحم البقري إلى وعاء. يُطهى البصل ويقلب في نفس المقلاة المستخدمة في اللحم البقري حتى ينضج قليلاً ، من 5 إلى 10 دقائق. قلّب صلصة الهويسين والثوم وصلصة الصويا والخل والزنجبيل وصلصة الفلفل الحار إلى البصل. يُضاف الكستناء والبصل الأخضر وزيت السمسم ولحم البقر المطبوخ ؛ يُطهى ويُقلب حتى يبدأ البصل في الذبول ، لمدة دقيقتين تقريبًا.

الخطوة 3

ترتب أوراق الخس حول الحافة الخارجية لطبق تقديم كبير ويوزع خليط اللحم في الوسط.

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