مثلجات جرانيتا التوت الأزرق وصفة رائعة ومنعشة. كلما قلّبت الجرانيتا بشكل متكرر ، كلما كان السلاش أكثر. كلما قللت من التقليب ، كلما كانت ثلجية أكثر.



مثلجات جرانيتا التوت الأزرق

مكونات جرانيتا التوت الأزرق:



2 ½ كوب توت أزرق

نصف كوب سكر أبيض

نصف كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

مثلجات جرانيتا التوت الأزرق

طريقة عمل جرانيتا التوت الأزرق :

الخطوة 1

اخلطي التوت الأزرق والسكر في محضر الطعام حتى يصبح المزيج ناعمًا. صفيها من خلال مصفاة شبكية دقيقة ، واضغط بملعقة خشبية لفصل هريس التوت عن أي قطع من القشرة أو البذور.

الخطوة 2

قلّبي هريس التوت والماء وعصير الليمون معًا في طبق أو صينية خبز زجاجية ضحلة. ضعي الطبق في الفريزر. اكشطي وقلّبي مزيج التوت الأزرق بالشوكة مرة كل ساعة حتى يتجمد بشكل متساوٍ ومثلج ، حوالي 4 ساعات. كشطي بلورات الثلج لتقليب وتفتيحها ؛ تغرف في أكواب مبردة للتقديم.

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