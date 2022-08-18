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لقيمات السلمون المشوية في الفرن

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 18 آب / أغسطس 2022 - 02:00
لقيمات السلمون المشوية في الفرن
لقيمات السلمون المشوية في الفرن

لقيمات السلمون المشوية في الفرن إذا كنت تبحث عن وصفة سمك سريعة وسهلة لتحضيرها للأسرة - أو لبعض الضيوف - فابحث عن لقيمات السلمون اللذيذة والصحية! كل واحدة من لقيمات السلمون هذه المزججة باللون الأسود طرية تمامًا - ناهيك عن كونها مليئة بالنكهة. أنت بحاجة إلى حفنة من المكونات البسيطة وأقل من 30 دقيقة لصنعها.

لقيمات السلمون المشوية في الفرن

المكونات:

لقيمات السلمون المشوية في الفرن

1 فيليه سلمون كبير (250 جم) ، مقطع قطع كبيرة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة توابل سوداء

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

للتزجيج:

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة صغيرة حص ثوم مفروم

لقيمات السلمون المشوية في الفرن

الطريقة:

  1. سخن شواية الفرن (ضع رف الفرن الى الاعلى قدر الإمكان وضبط درجة الحرارة القصوى).
  2. يُمزج السلمون والملح والتوابل السوداء وزيت الزيتون.
  3. تُبطن صينية الخبز بورق قصدير وتُرتب لقيمات السلمون.
  4. قم بشويها لمدة 10 دقائق ، ثم أخرجها من الفرن ، واقلبها وشويها لمدة 5 دقائق أخرى - استمر في مشاهدتها حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.
  5. تذوب الزبدة وتخلط مع العسل والثوم.
  6. ضع طبقة من الغليز على اللقيمات وقدمها.

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