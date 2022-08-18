لقيمات السلمون المشوية في الفرن إذا كنت تبحث عن وصفة سمك سريعة وسهلة لتحضيرها للأسرة - أو لبعض الضيوف - فابحث عن لقيمات السلمون اللذيذة والصحية! كل واحدة من لقيمات السلمون هذه المزججة باللون الأسود طرية تمامًا - ناهيك عن كونها مليئة بالنكهة. أنت بحاجة إلى حفنة من المكونات البسيطة وأقل من 30 دقيقة لصنعها.
لقيمات السلمون المشوية في الفرن
المكونات:
1 فيليه سلمون كبير (250 جم) ، مقطع قطع كبيرة
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة توابل سوداء
1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
للتزجيج:
2 ملعقة كبيرة سمنة
1 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة صغيرة حص ثوم مفروم
لقيمات السلمون المشوية في الفرن
الطريقة:
- سخن شواية الفرن (ضع رف الفرن الى الاعلى قدر الإمكان وضبط درجة الحرارة القصوى).
- يُمزج السلمون والملح والتوابل السوداء وزيت الزيتون.
- تُبطن صينية الخبز بورق قصدير وتُرتب لقيمات السلمون.
- قم بشويها لمدة 10 دقائق ، ثم أخرجها من الفرن ، واقلبها وشويها لمدة 5 دقائق أخرى - استمر في مشاهدتها حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.
- تذوب الزبدة وتخلط مع العسل والثوم.
- ضع طبقة من الغليز على اللقيمات وقدمها.
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