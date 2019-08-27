المدرسةُ هي إحدى الهيئات الرسمية في المجتمع، والتي تتولى وظيفة تنشئة الأبناء، والعمل على رفع قُدراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات، فهي تعمل إلى جانب الأسرة في التنشئة الاجتماعية للفرد وزرع القيم الإنسانية لديه.

وبما أنّ المدارس على الأبواب نقدم للأهل 5 طرق لترغيب طفللك بالدراسة:

1- وضع خطة للدراسة

يجب أن يساعد الأهل الأطفال على وضع خطة دراسيّة واستراتيجية معينة للوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها؛ ويجب لهذه الخطة أن تضم التفاصيل خطوة بخطوة، كما يمكن كذلك طباعة الخطة للمساعدة على البدء بها.

2- تخصيص منطقة للدراسة

يمكن تخصيص منطقة من المنزل لدراسة الأطفال، ويعتمد هذا على الظروف، فقد يوفّر الأهل مكتباً في غرفة نوم الطفل، أو في أي جزء من غرفة أخرى من المنزل، أو حتى على طاولة المطبخ في حال كانت المساحة محدودة، مع مراعاة التأكد من خلو وبعد منطقة الدراسة عن أي مشتتات للطفل، مثل: التلفاز، وألعاب الفيديو، والأنشطة العائلية الأخرى.

3- الاعتراف والاحتفال بإنجازات الطفل

يعد التعرف على إنجازات الطفل، والاحتفال بها أمراً مهماً للغاية، حتى لو كانت هذه الإنجازات صغيرة الحجم، خصوصاً لأطفال المدارس بالمرحلة الابتدائية الذين يحتاجون إلى التعزيز الإيجابي بشكل مستمر؛ للحفاظ على الحماس والتحفيز لديهم، وبالتالي تحدي النفس لإنجاز الأعمال بشكل أفضل، وإظهار التقدير والاحتفال بالطفل عند إنجاز مشروع صعب مثلاً، أو الحصول على نتيجة جيدة في اختبار الرياضيات، وغيرها من الأمور الإيجابية.

4- تعويد الطفل على النظام

تعتبر حالة الفوضى من الأمور الطبيعية بين الأطفال الصغار في سن المدرسة؛ لذلك يجب مساعدتهم على تنظيم مناطق العمل والمهام المكلفين بها، وتزويدهم بجميع ما يحتاجون من أقلام، وورق، وكمبيوتر، وطابعة، وصمغ، وغيرها من الأدوات؛ لتشجيعهم على إتمام المهام في المنزل، وتعويدهم على تسجيل الواجبات المدرسية في دفتر الملاحظات الخاص بهم، بالإضافة إلى إمكانية تعليق تقويم ولوحة إعلانات في المنطقة المخصصة لإنجاز مهام الطفل، وكتابة التواريخ والملاحظات المهمة عليها.

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