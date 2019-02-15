كيف تتخلص من الشعور بالتوتر؟ دع برجك يخبرك!

حين تضيق بنا الحياة ونشعر بالتوتر والتعب، نكون بحاجة إلى اللجوء لشيء أو شخص يخرجنا من هذا الشعور بالضيق.

وإذا أردت أن تعرف ما الشيء الذي يجب أن تلجأ إليه، عندما تشعر بالضيق والتوتر، فالإجابة لدى برجك.

– الكلمات الطيبة (العذراء – العقرب – الثور):

مواليد هذه الأبراج حين تضيق بهم الحياة، ويشعرون بالتوتر والتعب فإن أكثر شيء يريح قلوبهم هو أن يسمعوا كلمة طيبة ممن حولهم، خاصة الأشخاص المقربين منهم، وكلما كانت درجة قرابة هذا الشخص من قلوبهم أكبر شعروا بالراحة أكثر.

– العناق (الجوزاء – الحوت – الحمل):

أما هذه المجموعة من الأبراج فهي تشعر بالراحة من ضغوط الحياة، عندما يقوم شخص منهم بمعانقتهم وإشعارهم بأن هناك من يحتويهم، ويقدم لهم الدعم المعنوي، فهم يريدون شخصا يلقون عليه كل هموهم.

4 طرق لعلاج التوتر واستعادة الهدوء فقط في دقيقتين