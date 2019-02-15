كيف تتخلص من الشعور بالتوتر؟ دع برجك يخبرك!
بعض الأشخاص عندما يتوترون يشعرون بالرغبة في الذهاب إلى شخص يحبونه
حين تضيق بنا الحياة ونشعر بالتوتر والتعب، نكون بحاجة إلى اللجوء لشيء أو شخص يخرجنا من هذا الشعور بالضيق.
وإذا أردت أن تعرف ما الشيء الذي يجب أن تلجأ إليه، عندما تشعر بالضيق والتوتر، فالإجابة لدى برجك.
– الكلمات الطيبة (العذراء – العقرب – الثور):
مواليد هذه الأبراج حين تضيق بهم الحياة، ويشعرون بالتوتر والتعب فإن أكثر شيء يريح قلوبهم هو أن يسمعوا كلمة طيبة ممن حولهم، خاصة الأشخاص المقربين منهم، وكلما كانت درجة قرابة هذا الشخص من قلوبهم أكبر شعروا بالراحة أكثر.
– العناق (الجوزاء – الحوت – الحمل):
أما هذه المجموعة من الأبراج فهي تشعر بالراحة من ضغوط الحياة، عندما يقوم شخص منهم بمعانقتهم وإشعارهم بأن هناك من يحتويهم، ويقدم لهم الدعم المعنوي، فهم يريدون شخصا يلقون عليه كل هموهم.
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– سماع الموسيقى أو مشاهدة فيلم (الدلو- الجدي – الميزان):
بينما تجد هذه المجموعة راحتها في الاسترخاء وسماع الموسيقى، أو مشاهدة فيلم جديد أو حتى قديم يحبونه، فهذه الأبراج لا تنتظر شيئا من أحد لجعلهم يتخلصون من أسباب التوتر والتعب، الذي يمرون به، بل دائما ما يجدون الحل لدى أنفسهم.
– التحدث مع شخص يحبه (السرطان – الأسد – القوس):
وأخيرا هذه المجموعة من الأبراج التي حين تضيق بهم الحياة، وتقسو عليهم لا يشعرون سوى برغبة في الذهاب إلى شخص يحبونه ليس فقط للشكوى، لكن مجرد وجودهم حوله يشعرهم بالراحة وهذا الشخص هو شريكهم الحقيقي في الحياة.
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