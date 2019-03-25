وجود النمل بالمنزل مشكلة تؤرق كل سيدة خاصًة في فصل الصيف

يعد وجود الحشرات بالمنزل مشكلة تؤرق كل سيدة، خاصًة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث تبدأ الحشرات بالخروج من أماكنها التي تختبئ بها بحثًاً عن الطعام والهواء.

ومن أكثر هذه الحشرات التي تتواجد بشدة في البيوت المصرية هو "النمل"، حيث يهجم النمل بقوة على المأكولات والحلوى المتواجدة بالمطبخ ويفسد على سيدة المنزل استمتاعها بالطبخ، وحفظ الطعام. بالإضافة إلى "قرص" النمل المؤلم والذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الحساسية. لذا إليكِ سيدتي هذه الطرق الطبيعية للتخلص من النمل نهائيًا بعيدًا عن رش المبيدات الضارة، وفقًا لما نشره موقع" mommypotamus".



الخل الأبيض

يكره النمل رائحة الخل بشكل كبير، لذا بإمكانك وضع كمية مناسبة من الخل وخلطها بالماء ووضعهما في "بخاخ"، ثم رش المنطقة التي يتواجد بها النمل بكثرة.



زيت شجرة الشاي

له رائحة قوية أيضًا يكرهها النمل، فقط قم بوضع بعض القطرات من زيت شجرة الشاي في بخاخ زجاجي، ثم ركز الرش في الأماكن والزوايا الضيقة التي يختبئ فيها النمل.



الأحماض "الليمون والبرتقال"

يبتعد النمل عن كل ما هو حمضي، لذا فعصير الليمون أو البرتقال هنا سيكون مناسب جدًا لطرده، بالإضافة إلى أنه سيضيف رائحة جميلة وطبيعية لمنزلكِ بعيدًا عن المبيدات الضارة.

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