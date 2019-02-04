للتخلص من دهون البطن بشكل نهائي …الحل هو تناول السمك بشكل أسبوعي!

أن مكملات زيت السمك الغذائية تحد بشكل كبير من الدهون الموجودة في الكبد والبطن.

دائمآ يتحدث خبراء التغذية والباحثون بعدم الاستهانة بدهون البطن لكونها ضارة للغاية نتيجة لتخزينها في التجويف البطني المجاور لكثير من الأعضاء الحيوية مثل الكبد، المعدة والأمعاء.

والخطير في هذه المسألة أن وجود تلك الدهون في البطن بمستويات مرتفعة أمر من الممكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء البول السكري، أمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة.

بحسب ماجاء في دراسة حديثة، أن تناول الأسماك الدهنية ولو مرة واحدة أسبوعياً أمر يفيد في التخلص من دهون البطن الخطيرة.

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وأفادت هذه الدراسة بأن هذا السمك مصدر غني جدآ بالبروتين عالي الجودة وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي ثبتت فعاليتها في الوقاية من الأمراض.

كما أظهرت دراسات أجريت على مجموعة من البالغين والأطفال المصابين بدهون في الكبد أن مكملات زيت السمك الغذائية تحد بشكل كبير من الدهون الموجودة في الكبد والبطن.

ونصح الباحثون في سياق هذا الموضوع بضرورة الاهتمام بتناول عدة خيارات من الأسماك التي يجب أن تضم سمك السلمون، سمك الرنجة، السردين، سمك الأسقمري البحري والأنشوجة.