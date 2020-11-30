للحصول على نفس منعش والسيطرة على رائحة الفم المزعجة جربي هذه النصائح

إن رائحة النفس الكريهة هي أحد الأمور التي تسبب احراج كبير للإنسان وتفقده الثقة بنفسه، وهي تحدث نتيجة لأسباب مختلفة منها:

- إصابات الاسنان

- أمراض اللثة

- قلة العناية الفموية بالأسنان

- تناول بعض الأطعمة التي تحدث رائحة الفم مثل البصل والثوم

- جفاف الفم

- التدخين

- التهاب الجيوب الأنفية

- وإن السبب الرئيسي للرائحة هو البكتيريا الموجودة في الفم والتي تطلق هذه الرائحة.

وللتخلص من رائحة الفم الكريهة يجب أن يتم اتباع النصائح التالية:

1- تفريش الأسنان:

يعتبر تفريش الاسنان من الأمور الضرورية ليقوم بها الإنسان قبل النوم وعند الاستيقاظ في الصباح؛ على الأقل للتخفيف من البكتيريا الموجودة في الفم ومن بقايا الطعام التي تحفز ظهور الرائحة الكريهة.

كما من الضروري أن يتم تفريش اللسان بشكل جيد بالفرشاة للتخلص من البكتيريا الموجودة عليه وبذلك يتم الحصول على تجويف فموي نظيف وبالتالي لن تظهر الرائحة بسرعة.

وينصح أيضا باستعمال الخيط يومياً في تنظيف الأسنان لدوره أيضاً في التنظيف العميق وبالتالي التخفيف من الرائحة.

2- مضغ العلكة:

من الأمور التي تساعد على التخلص من رائحة الفم عند ظهورها خلال النهار أو في العمل هي مضغ العلكة المحتوي ةعلى نعناع، أو مص حلوى النعناع، فهي تخفف من رائحة الفم الكريهة وتزيد من افراز اللعاب مما يترك الفم رطباً وبالتالي لا تخرج رائحة للفم.

كما ويفيد مضغ بعض التوابل والأعشاب في التخفيف من رائحة الفم، والتخلص من الجفاف والحصول على نفس منتعش مثل مضغ أوراق النعناع.

3- التوتر:

من الأمور التي تسبب رائحة الفم الكريهة هي التوتر والعصبية والضغوطات، وهذا السبب يجهله الكثير لأن من أعراض التوتر جفاف الفم وبالتالي يتم خروج رائحة كريهة من الفم.

لذلك يجب أن يتم التخفيف من التوتر والتخفيف من العمل في بيئة متوترة للتخفيف من هذه الحالة.

4- التدخين:

يعتبر التدخين أحد الأسباب التي لا تؤذي فقط الجسم والصحة بل له خطر كبير على الفم والأسنان واللثة! كما له دور كبير في ظهور رائحة نفس كريهة من المدخن؛ لذلك يجب أن يتم التوقف عن استعمال كافة منتجات التبغ للتخلص من رائحة النفس الكريهة لدى المدخن.

5- شرب الماء:

من الضروري أن يتم شرب الماء بصورة كافية لتنظيف الفم وللتخلص من التجمع الكبير للبكتيريا في الفم والتي تفرز الرائحة، لذلك يجب أن يتم شرب الماء بصورة كافية للتخلص من بقايا الطعام والبكتيريا والخلايا الميتة والحصول على نفس منتعش وفم نظيف.

6- تناول الطعام:

من المهم أن يتم تناول الطعام بشكل متكرر وألا يتم التباعد الكبير بين موعد الوجبات؛ وذلك لتجنب الحموضة في المعدة والتي تسبب إفراز رائحة كريهة من الفم.

كما يجب أن يتم الابتعاد والتقليل من تناول الأطعمة التي تحفز ظهور رائحة الفم الكريهة مثل الثوم والبصل.

كما وللمشروبات السكرية كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة دور في ظهور رائحة الفم لذلك ينبغي التقليل منها بشكل كبير.

7- الغرغرة:

من الطرق الأخرى التي تخلص من تجمع البكتيريا في الفم هي الغرغرة بالماء الدافئ المذاب به القليل من الملح. أو من الممكن الغرغرة في الماء الدافئ المضاف له عصير الليمون.

8- شرب الشاي الأخضر أو الأسود:

من الأمور التي تساهم في إعطاء نفس منتعش طوال اليوم هو القيام بشرب الشاي الأسود أو الأخضر في الصباح لأن الشاي يحتوي على مضادات للأكسدة تعمل على محاربة رائحة الفم الكريهة.

9- عصير الليمون:

من الأمور الرائعة التي كانت تستخدم منذ القدم هي عصير الليمون الذي يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة ويثبط نمو البكتيريا المسببة لظهور هذه الرائحة في الفم وعلى اللسان واللثة.

لذلك يجب أن يتم شرب عصير الليمون أو عمل غرغرة بالماء الدافئ المذاب به عصير الليمون. كما يفيد بشكل عام تناول الحمضيات في الحد من ظهور رائحة الفم الكريهة.



10- زيارة طبيب الأسنان:

يجب أن يتم فحص الأسنان بشكل دوري للمساعدة على التخلص من مشاكل الاسنان واللثة التي تتسبب في ظهور رائحة كريهة من الفم.

تعرّف على سر الكاجو السام.. ولماذا لا يصيبنا سمّه؟

عشر نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام