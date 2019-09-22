للحوامل.. هكذا يخلصك نظامك الغذائي من آلام البواسير

على الرغم من كون الحمل نعمة تتمناها العديد من السيدات، إلا أن هذا لا يمنع كونه عملية شاقة على الجسم، والتي يصاحبها العديد من الآلام مثل البواسير التي تعتبر كابوس معظم الحوامل.

تعد بواسير الحمل من الآلام الأكثر شيوعًا في فترة الحمل، وغالبًا ما تأتي مع الإصابة بالإمساك، وقد تزداد حدتها أثناء عملية الولادة الطبيعية.

ونظرًا لأن معظم الحوامل يسعين لتجنب العقاقير والأدوية التي قد تكون مضرة بصحة الجنين، جلبنا لكِ فيما يلي من مجلة "هيلث لاين" نظامًا غذائيًا من شأن اتباعه أن يخفف من حدة آلام البواسير خلال الحمل:

الإفطار

ينصح خبراء التغذية بالتركيز على منتجات الألبان مثل شرب كوب من اللبن الدافئ، حيث تساعد على مرونة حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك وألم البواسير خلال فترة الحمل، فضلًا عن كونها تمنح الجسم عدة عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم المفيد للأم والجنين.

بينما ينصح بتجنب الخبز بكل أنواعه، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالإمساك، ويزيد من حدة آلام البواسير لدى الحوامل.

الغداء

يشير الخبراء إلى ضرورة تناول الخضروات الغنية بالألياف والماء، مثل الخس والجزر والفاصوليا الخضراء والخضروات الورقية مثل السبانخ والملوخية خلال وجبة الغداء، فهي تعزز من مرونة وانتظام حركة الأمعاء، ما يساعد الحامل على ممارسة حياتها الطبيعية دون المعاناة من ألم الإمساك الذي يمتد لفترة طويلة، ويؤدي لآلام أسفل الظهر، كما تمدها الخضروات هي وجنينها بالمغذيات الأساسية.

العشاء

من الأفضل أن تبقي الحامل وجبة العشاء خفيفة وصحية، حتى تخفف من آلام الإمساك والبواسير ليلًا، حيث يمكنها شرب بعض العصير أو تناول الفاكهة الغنية بالألياف، مثل المشمش والتفاح والموز، وهي فواكه تحتوي على ما يحتاجه الجسم من عناصر ضرورية مثل الكالسيوم والحديد.

كما نصح الخبراء بزيادة النشاط البدني اليومي، مثل المشي، مع تجنب الأنشطة المجهدة، والامتناع عن الجلوس على المرحاض لفترة طويلة لتخفيف آلام البواسير أثناء الحمل.

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