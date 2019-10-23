للطلاب.. نصائح بسيطة تساعدك على تذكر كل ما حفظته في الكتاب

يعاني الكثيرون من مشكل النسيان، وخاصة الطلاب الذين يحاولون حفظ كمية كبيرة من المعلومات خلال العام الدراسي.

ولمساعدتك لتذكر كل ما تقرأ، تقدم صحيفة بيزنس إنسايدر مجموعة من النصائح والتقنيات البسيطة:

1- تحديد الهدف

قبل كل شيء يجب أن تعرف ما هي الغاية التي تدفعك إلى القراءة، فاهتمامك بالموضوع وتحديد الهدف يساعدانك على التعمق بما تقرأ، ويزيدان من قدرتك على تذكر الأفكار التي تمر عليها.

2- تدوين الملاحظات

تساعد الملاحظات على تلخيص الأفكار الواردة في الكتاب، وتسهل عليك فهم واستيعاب ما هو وارد فيه، ويمكنك العودة إلى هذه الملاحظات في وقت لاحق.

3- تبادل المعلومات مع الآخرين

حاول أن تتناقش في المعلومات الواردة في الكتاب مع أشخاص آخرين، فهذا يزيد من قدرتك على تذكرها واستيعابها بشكل أفضل.

4- القراءة بصوت مرتفع

القراءة الصامتة تجعلك تفقد التركيز في كثير من الأحيان، في حين أن رفع الصوت يمنحك المزيد من القدرة على تذكر ما قرأت.

5- كرر القراءة

من البديهي أن تكرار قراءة الأفكار عدة مرات يثبتها في ذاكرتك، لكن احرص على قراءتها بتمعن وتركيز.

6- الكتابة مع القراءة

يلجأ الكثيرون إلى أسلوب كتابة الأفكار أثناء القراءة، لأن تدوين ما تقرأ يساعد على تعزيز قدرة المخ على الاحتفاظ بالمعلومات.

7- التعرف على الموضوع

من الضروري قبل أن تبدأ بالقراءة أن تكون على معرفة وإلمام بالموضوع الذي تقرأه، فهذا يسهل عليك الفهم والاستيعاب والاحتفاظ بالمعلومات في ذاكرتك.

8- تقسيم الكتاب

في كثير من الأحيان تكون الكتب مقسمة إلى أجزاء وفصول، وحاول أن تجزأ الكتاب إلى أقسام مناسبة لك، واربط كلاً منها بشيء أو حدث يساعدك على التذكر.

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