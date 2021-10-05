للعروس: خلطة تكبير المؤخرة بسرعة 

من سمات الأنوثة لدى المرأة هو تقسيم الأرداف والمؤخرة بطريقة جذابة، حيث أصبح بجمال الجسد مطلوب لهذا تحرص غالبية النساء على تكبير المؤخرة وإبراز شكل جسمهن بطريقة جميلة ومحببة عند ارتداء الملابس.

من الطرق الطبيعية لتكبير المؤخرة العسل الطبيعي والحلبة قومي عزيزتي العروس بخلط ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة مع ملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي والزبيب، ثم أضيفي إلى الخليط القليل من المياه المعدنية.

أيضاً من الطرق الطبيعية لتكبير المؤخرة التمر والحليب، زيت الزيتون وزيت الحلبة.

خلطة زيت الزيتون لتكبير المؤخرة بسرعة

قومي عزيزتي العروس بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقتين كبيرتين من زيت الحلبة.

ثم قومي بدهن المزيج على كل من المؤخرة والأرداف بحركات دائرية.

ثم استمري في التدليك لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بغسل الجسم بالماء الفاتر.

وكرري الخلطة مرتين في الأسبوع لمدة شهر تقريباً.

خلطة تسمين المؤخرة في اسبوع

المقادير:

كوب كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الحلبة.

ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

الطريقة:

أولاً توضع بذور الحلبة مع الماء على النار حتى تغلي.

ثم يرفع الوعاء عن النار ويترك جانباً حتى يصبح المزيج دافئاً.

ثم يصفى ويضاف لماء الحلبة زيت الحلبة والخميرة.

ثم يترك لبعض الوقت حتى يتفاعل، تبلل خرقة طويلة من القماش بالماء الدافىء والعادي.

ثم تلف على المؤخرة أو الأرداف ككمادة.

تترك الكمادة على المؤخرة لمدة 3 أو 4 دقائق تقريباً.

ثم تزال الكمادة و تغمس كرة من القطن في المزيج المعدّ وتدهن بها المؤخرة.

ثم تدلك المنطقة جيداً بحركات دائرية لمدة 15 دقيقة مع إعادة دهنها بالخليط كلما جفت.

ثم تترك الخلطة لليلة كاملة، أو لـ 8 ساعات.

وأخيراً تفرك المؤخرة بالكامل بمكعب من الثلج.

ثم تغسل جيداً بالماء البارد.

السمسم لتكبير المؤخرة

زيت السمسم يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين "ه" والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم، وهو من الزيوت المعروفة بتأثيرها السريع في النحافة، يمكنكِ استخدامه لتكبير المؤخرة بتناول ملعقتين منه مضافتين إلى ملعقة من عسل النحل الطبيعي مرتين يوميًا لمدة 30 يومًا للحصول على مؤخرة ممتلئة ومثالية، ولتسمين الجسم بشكل عام.

فيتامينات لتكبير المؤخرة

فيتامين B12

البروتين

فيتامين E

الفازلين لتكبير المؤخرة

يعد الفازلين من المنتجات الضرورية والتي تساعد في تكبير المؤخرة، وذلك يمكنكِ أخذ كمية قليلة منه بأطراف اصابعك وتطبيقها على مؤخرتك، ثم تدليكها بحركات دائرية لطيفة من اعلى لأسفل، ومن اليسار الى اليمين، اذا استمريتي لمدة شهر تقريباً في فعل ذلك ستحصلي على مؤخرة مشدودة وكبيرة.

تمارين لتكبير المؤخرة والارداف والسيقان

القرفصاء (السكوات)

قفي مع توسيع المسافة بين قدميك وانزلي بمؤخرتك للخلف لوضع القرفصاء تأكدي أن ركبتك لا تمتد للأمام. الآن ادفعي وزن جسمك للأعلى من كعبيك مع الضغط على عضلات الأرداف.

الاستلقاء جانبًا مع تحريك الركبة والوركين

جسر الساق الواحدة

قرفصاء (سكوات) الغوريلا

خلطة عسل للمتزوجين

فوائد عسل السدر للجنس