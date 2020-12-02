للمرأة العاملة: حل مشاكلك في ثلاثين دقيقة

في المرة القادمة التي تجد نفسك عالقاً في مشكلة لا تتوقف عن التفكير في حل لها، فالحل هو أن تترك مقعدك، فقط..

نعم هذا هو الحل لأغلب مشكلاتك.. فقط اترك الكرسي وامشي ..فلقد ثبت أن المشي يعزز من الابداع والاتيان بحلول مبتكرة ... هذا ماتم نشره فى دراسة حديثة أجريت فى الولايات المتحدة الاميركية قام بها عدد من الباحثين و الأطباء النفسيين ونشرت فى أحد أشهر المجلات العلمية المهتمة بالطب النفسي .

على الرغم من ان الدراسات القديمة كانت قد أوضحت أن ممارسة التمارين الرياضية فى الهواء الطلق بشكل منتظم مرتبطة بالقدرات المعرفية ... إلا أنك حين تقوم بنصح شخص ما بالمشي لمدة نصف ساعة لزيادة قدرته الابداعية فانك ستكتشف انه ليس دائماً أمراً عملي.

تواجهنا يوميًا مشكلات صغيرة أو كبيرة، ونتعرض لمواقف لا نحبها قد لا نستطيع التغلب عليها في لحظتها؛ ونستمر بالتفكير فيها ومحاولة حلها دون جدوى! الأمر الذي يؤدي إلى الضغط النفسي والعقلي مما يجعلنا في حالة توتر دائم وعدم رضى عن حياتنا!

ولكن الحل أبسط مما نعتقد!! كيف ذلك؟

لهذا لجأ الباحثون فى جامعة أميركية شهيرة إلى القيام بتجربه على بعض الطلبة في مدرسة ثانوية لاختبار ما اذا كان المشي لفترة قصيرة سيكون كافياً لزيادة القدرات الابداعية لديهم أم لا، فقاموا بوضع 176 شخص تحت الاختبار وكانت النتيجة أن الأشخاص الذين قاموا بالمشي بدلا من الجلوس أعطوا أفكار وحلولا أكثر ابداعًا (كايجاد استخدامات مختلفة وجديدة لبعض الأشياء والأدوات مثلاً)

قام مجموعة من الأطباء النفسين والباحثين في الطب النفسي في احدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية بعمل تجربة على مجموعة من طلاب الثانوية؛ وذلك من خلال اخضاع بعضهم إلى الجلوس في أماكنهم والتفكير في حل مشكلة ما، بينما ذهبت المجموعة الأخر للمشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة وعند انتهاء الاختبار ومقارنة النتائج؛ وجد أن من قاموا بممارسة المشي قد جاؤوا بأفكار وحلول أكثر ابداعا منها لدى من استمروا بالجلوس وبالتفكير في أماكنهم داخل غرفة مغلقة، بالإضافة إلى ذلك فقد زادت قدرة الابداع التفكيرية وطريقة التفكير بحل لدى من مارسوا المشي بنسبة 100%.

وزادت إمكانية الابداع بنسبة 100% فى كل الطلاب المجرى عليهم الدراسة مقارنة بالمجموعات الأخرى التى خضعت للدراسة أثناء جلوسهم فى مكان واحد دون المشي.

كيف يمكننى أن أستفيد من مثل تلك الدراسات؟

حسناً ينبغي أن نستفيد من هذا التأثير الايجابي الرائع للحركة والتمارين على قدرات المخ الابداعية لديك دون الاضطرار لبذل مجهود عضلي طويل ومرهق، فالمشي لمدة تتراوح بين خمس إلى خمسة عشر دقيقة كاف جداً لزيادة وتعزيز قدراتك الابداعية .

والخبر السار هنا هو أن نفس الدراسة أثبتت أن المشي حتى ولو كان على المشاية الكهربائية فى غرفتك الضيقة سيساعدك على حل مشكلاتك خاصة بعد أن ترتاح على كرسي وثير بعد فترة طويلة من المشي.

وخلاصة القول : إذا كان لديك مشكلة تتطلب منك الاتيان بأفكار جديدة وحلول مبتكرة.

أو عندما تواجه أمراً ينبغى أن تبدي له وجهة نظر مختلفة وتفكر تفكير تحليلى منطقي، فالحل لمجابهة هذا العصف الذهنى أن تقوم ببساطة بتوديع كرسيك لفترة وجيزة.

خطوة بسيطة قد تغير حياتنا إلى الأفضل! فالمشي نمارسه يوميًا دون أن ندرك فوائده من الناحية النفسية والعقلية، فبالإضافة إلى فوائده لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق، فها هو يفاجئنا بتأثيره الإيجابي على تنمية قدرات العقل الابداعية دون بذل مجهود عضلي مرهق أو حتى عقلي.

المشي لـ 15 دقيقة يوميًا كفيل بأن ينمي قدرات عقلك على التفكير والابداع، أيضًا ممارسة المشي على جهاز المشي الكهربائي داخل المنزل يمنحك القدرة على التفكير بإيجابية، على الرغم من أن الهواء الطلق قد يمنحك أفق أوسع للتخيل والتفكير، ولكن ضع باعتبارك أن الفكرة الأساسية تعود للمشي وما يمنحه للجسم من فوائد جمة.

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