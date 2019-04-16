للمرأة العاملة: كيف تنظمين أمورك المنزلية والعائلية؟

مؤخرًا، أصبحت المُجتمعات تتقبل عمل المرأة وتُشجعها على خوض الحياة أكثر، ففتحت لها المجالات العديدة للعمل، وتلقي التدريبات اللازمة للالتحاق بالوظائف، فنشطت المرأة في مهنة التعليم، والطب، والصحافة، والتمريض، وإدارة الأعمال، والعلوم المالية والمُحاسبية، وتخصّصات القانون، وغيرها العديد من التخّصصات والوظائف.

وفي هذا المقال يمكن للمرأة العاملة تنظيم أمور منزلها وعائلتها من خلال القيام بعدة أشياء، منها:

1- تحديد عطلة نهاية الأسبوع لتنظيف المنزل بشكل كامل، بحيث تعمل هي وزوجها كفريق في إنجاز جميع أمور المنزل، كالقيام بتنظيف المطبخ، والحمامات، وغرفة الطعام، ويعتبر قيام الأزواج بأمور المنزل معاً من أفضل الأمور التي تساعد على إنجاز جميع أموره في أسرع وقت ممكن.

2- خلع الأحذية في مكان محدّد عند مدخل المنزل؛ للتقليل من كمية الأوساخ التي قد تسبّبها، إذ إنّ القيام بهذا الأمر يقلّل من الحاجة للتنظيف بشكل مستمر.

3- تحديد الوجبات التي ستتناولها العائلة في جميع أيام الأسبوع المقبل، فيتمّ شراء جميع الأغراض من البقالة يوم العطلة.

4- تقطيع الخضار والفواكه وتعبئتها في أكياس ليتم استخدامها خلال الأسبوع المقبل، وذلك من أجل تسهيل عملية تحضير الطعام خلال جميع أيام الأسبوع.

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