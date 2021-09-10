لماذا تحب المرأة الحامل المخللات؟

نسبة كبيرة من النساء الحوامل يعانين من الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل، وتعتبر المخللات من أكثر أنواع الأطعمة المرغوبة بها للحوامل، خاصة بسبب مذاقها المالح وقوامها المقرمش.

ومن خلال هذه المقالة، سنتعرف أكثر على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء حب واشتهاء النساء الحوامل للمخللات أثناء فترة الحمل.

سبب حب المرأة الحامل للمخللات

ماذا يقول العلم عن الرغبة الشديدة في تناول المخللات أثناء الحمل؟

إن الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة لا تعني بالضرورة أن تكون إشارة على جنس الطفل، حيث أنه لا يوجد دليل علمي يدعم ذلك، وفي الواقع هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى التي تدفع المرأة الحامل لتفضيل طعام على آخر أثناء الحمل وفقًا للأبحاث، وهذه الأسباب هي:

الهرمونات

قد يفسر التغير السريع في الهرمونات أثناء الحمل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، حيث أن الحمل يؤدي إلى تغيير المفاهيم الحسية بشكل كبير بما في ذلك الذوق والشم، لذا من الطبيعي أن تجد المرأة الحامل الأطعمة التي تتناولها عادة مقززة، في حين أن أطعمة أخرى كانت تكرهها أصبحت أساسية في المطبخ.

نقص محتمل في المغذيات

إن الرغبة الشديدة في تناول المخللات تعني أن هناك نقص في الصوديوم، على هذا النحو فقد تكون رغبة المرأة الحامل في تناول المخللات مرتبطة بنقص المغذيات.

الثقافات

قد تكون المخللات هي الأكثر اشتهاءً بالنسبة للنساء الحوامل في بعض الدول، في حين قد يكن الأرز أكثر الأطعمة التي يتكرر اشتهاءها عند الحوامل في اليابان على سبيل المثال.

الآثار الصحية للمخللات أثناء الحمل

قد يكون لتناول المخللات أثناء الحمل مجموعة من الآثار الصحية، الإيجابية والسلبية، فعلى الرغم من أنه من الجيد تمامًا إرضاء رغبتك بتناول الطعام الذي تريدين، إلّا أنه لا يجب أن تفكري في المخللات كطعام صحي، وفيما يلي توضيح أكثر للسلبيات والإيجابيات:

نسبة عالية من الصوديوم

المخللات تعتبر جذابة ومرغوبة بسبب نكهتها المالحة، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والذي يعد أساسيًا لتوازن السوائل، ولكن قد يتسبب الصوديوم أيضًا في احتباس الماء وزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

محتواها من الفيتامينات

تحتوي المخللات على كمية كبيرة من الفيتامينات، حيث أن الحبة الواحدة قد تحتوي على 15% من الموصى به يوميًا من فيتامين ك للنساء الحوامل، حيث أن هذا الفيتامين يساعد على تجلط الدم ويحافظ على قوة العظام. بالإضافة إلى أن عصير المخلل يوفر كمية جيدة من فيتامين سي والذي يساعد على نمو أنسجة الأطفال وتطور مناعتهم.

مع ذلك، فإن المحتوى العالي من الصوديوم في المخللات يعني أنه لا يجب عليك الإفراط في تناول هذه الوجبة الخفيفة، وذلك لأن المخلل متوسط الحجم يحتوي على 325 مجم من الصوديوم، وهو ما يمثل 16% من الحد الأقصى الموصى به لتناوله.

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