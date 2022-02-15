لماذا تحتاج المرأة إلى العناق والحضن؟ ما هي فوائد الحضن الصحية؟ ما هي أنواع الحضن في علم النفس؟ ما هو تأثير الحضن على البنت؟ ما هو تأثير الحضن على الرجل؟ كم عناق يحتاج الطفل؟

من فوائد الحضن الصحية تقوية الجهاز المناعي، الحماية من التوتر والضغط العصبي، زيادة الثقة في النفس خصوصًا عند الأطفال، يساعد الجسم على زيادة افراز هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة والحماس، يخفف الإحساس بالألم النفسي والعضوي، يزيد من إفراز عنصر الأوكسيتوسين ويسمى هرمون الحب، وهو ميسر للولادة والرضاعة الطبيعية.

أنواع الحضن في علم النفس

الحضن مع النظر في العيون

الحضن مع الطبطبة

حضن الظهر

الحضن من بعيد

الحضن القوي

الحضن من الخصر

العناق الطويل

الحضن بيد واحدة

لماذا تحتاج المرأة إلى العناق؟

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احتضان الزوجة يومياً يبقيك بعيداً عن الطبيب لأن الاحتضان له فوائد صحية من الرأس حتى أخمص القدمين ويساعدك في الاستمتاع بحياة صحية جيدة.

احتضان الزوجة له فوائد نفسية رائعة، ويساعد في تحسن المزاج، كما أن آثار العناق كبيرة على الشخصين المتعانقين ،حيث يساعد على التحكم في مستويات ضغط الدم وضبط مستويات الكوليسترول في الدم.

الاحتضان بين الزوجين يقلل الإجهاد فهو يساعد في الحصول على قلب وأوعية دموية صحية.

معانقة المرأة لفترة طويلة يحفز مستوى "السيراتونين" المسؤول عن هرمون السعادة التي تنتج عن الإحساس بالأمان بسبب العناق.

وضم اليدين لعنقك يجلب الراحة إضافة إلى استرخاء عضلاتك وتخلصها من التوتر.

الاحتضان يحسن الحالة النفسية والجسدية

الحضن ليس جيداً على الصحة الجسدية فقط، ولكن الصحة النفسية أيضاً، ويجعلك أكثر عطاء وعطفاً وحناناً، ويشجع على مزيد من مشاعر العطاء.

تأثير الحضن على البنت

تأثير الحضن على البنت الشعور بالراحة، والإسترخاء

يقلل من الإجهاد والعصبية.

تشعر بالآمان وبالسلام الداخلي.

تأثير الحضن على الرجل

تحسين صحة القلب

خفض ضغط الدم

تقليل معدل النبض

تقلل الشعور بالألم

كم عناق يحتاج الطفل؟

أربعة عناقات في اليوم من أجل البقاء وإلى ثمانية يوميا من أجل إصلاح ما تم إفساده، وإلى 12 عناقا يوميا كي ننمو.

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