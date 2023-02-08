شهر شباط هو شهر القطط بامتياز، ظناً منهم انه شهر تزاوجها، وكثيرًا ما يرون القطط في هذا الشهر تجري على بعضها البعض، وترتفع أصواتها في الشوارع، وأيضاً في البيوت المهجورة وفي كل الأماكن التي تعيش فيها.

وفي هذا المقال سنتحدث عن علاقة القطط بشهر شباط، وسنكتشف هل هذا الشهر هو شهر تزاوج القطط؟ أم أن القطط تتزاوج في شهر آخر؟ ما في فوائد واضرار القطط في المنزل؟ وكم مدة حمل القطة؟

القطط من الحيوانات التي استأنفت العيش مع الإنسان منذ زمن بعيد، حيث يعرف المصريون القدماء على أنهم أول من ربوا القطط داخل المنازل، لكنها في الماضي كانت تعيش في البرية حرة طليقة، هذه الحياة جعلتها تحتك بالطبيعة بشكل مباشر وكما هو معروف أن شهر شباط والذي يعرف أيضاً باسم فبراير والي يكون في الوسط بين فصل الشتاء وفصل الربيع.

والقطط قديماً كانت تتجنب وضع صغارها في الشتاء لأنه درجة الحرارة فيه منخفضة جدًا، ونسبة هلاك الصغار مرتفعة، وبالتالي فإن شهر شباط أو فبراير هو أنسب شهر للتزاوج.

كم مدة حمل القطة؟

مدة حمل القطة يتراوح بين 62 يومًا و65 يومًا، ولهذا هي تضمن أن صغارها سيولدون في طقس صحو لأنه وقت الإنجاب سيوافق في فصل الربيع، والذي يتميز بطقسه الصحو وبوفرة الموارد الغذائية التي تضمن كل ما يحتاجه الجيل الجديد.

لماذا تختار القطط شهر شباط للتزاوج؟

في الحقيقة إن القطط التي تعيش معنا سواء داخل بيوتنا أو في الشوارع هي عادةً تتزاوج من مرتين أو ثلاثة مرات في السنة.

إن الفرق بين القطط القديمة التي كانت تعيش في الطبيعة والقطط الحديثة التي تعيش معنا اليوم يمكننا اختصاره على الشكل التالي:

القطط المنزلية : القطط المنزلية نحن نوفر لها الأكل والدفىء والأمن طول السنة بالتالي هي تتزاوج أكثر من مرة في نفس الموسم.

: القطط المنزلية نحن نوفر لها الأكل والدفىء والأمن طول السنة بالتالي هي تتزاوج أكثر من مرة في نفس الموسم. القطط في البرية: هي تفتقد للدفىء والأمن وقلة الموارد في فصل الشتاء، وبالتالي هي تتجنب فالتالي تتجنب وضع صغارها في هذا الطقس القاسي، وتختار دائماً شهر شباط للتزاوج فيه.

وفي شهر فبراير تجدون القطط تتلاحق مع بعضها البعض وتصرخ في الليل، وتتزاوج فيما بينها، لكن هذا لا يقتصر فقط على هذه الفترة من السنة، ويمكن أن يتكرر الأمر في فترات أخرى مثل فترة بداية الصيف التي يرتفع فيها معدل الخصوبة لدى القطط أيضاً، وبالتالي شهر شباط ليس هو الشهر الوحيد للتزاوج للقطط.

فوائد وجود القطط في المنزل

من فوائد وجود القطط في المنزل أنها تساعد على تنشيط العضلات والعظام

تقلل من التوتر والأرق

تساعد على صحة القلب وضبط ضغط الدم

تحمي من الذبحات الصدية

تقلل من الإصابة بالاكتئاب

تساعد على الضحك

تحسين المناعة

تقلل من الإصابة بالربو والتهاب الشعب الهوائية

تساعد على الاسترخاء والهدوء

تساعد الأطفال على إظهار المشاعر الإيجابية تجاه الآخرين.

أضرار القطط في المنزل

40% من القطط المصابة بالأمراض الفطرية القوباء ويحملون هذا المرض يجب الابتعاد لأنهم لأنهم ينقلون هذا المرض.

التهاب ملتحمة العين ويكون على شكل احمرار في العين.

التهاب الحلق واللوزتين

الانتباه من النزلات المعوية فإن بعض القطط تحمل ميكروبات السلمونيلا والكامبيلوباكتر قد تنتقل وتسبب إسهال.

الانتباه من عضة القطة، إن أكثر من 75% من القطط تحمل في فمها ميكروب الباستيوريلا الذي قد يسبب نوعاً من الحمى، وبعذ القطط أيضاً تحمل البكتيريا العنقودية وايضاً التيتانوس التي يمكن انتقالها عن طريق عضة القطة.

خدش القطة وهو مرض تحمله بعض القطط الصغيرة أكثر من القطط الكبيرة، والبكتيريا المسببة له تسمى البارتونيللا وقد تصل عن طريق البراغيث التي تصب بعض القطط.

مرض السعار وهو مرض قاتل ويصاب به الحيوان نتيجة التعرض للعض أو الخدش من حيوان آخر.

هل القطط تجلب الرزق

بحسب الدراسات والأبحاث القطط تجلب الرزق والخير وايضاً تخفف من حدة الأمراض النفسية ومن التوتر والقلق، والضغوطات، والقطط قادرة على استبدال الطاقة السلبية في جسم الإنسان بالطاقة الإيجابية التي تجعله في حالة ذهنية وصحية بدنية عالية.

ايضاً وجود القطط في المنازل يجلب طاقة تبثّ السعادة والأمل والحركة والنشاط، ولا يُصيب المنزل الخمول أو التراخي ويُحقق للشخص كل أحلامه في العمل.

علامات كره القطط لصاحبها

القيام بعضك

عدم الرغبة في الجلوس معك

الاختباء منك

اتساع حدقة العين

التبول على الأغراض الخاصة بك

لا تحب تماول الطعام منك

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