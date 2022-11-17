لماذا تصيب الأمراض التنفسية طفلك أكثر من غيره؟ هل تساءلت يومًا لماذا يصاب طفلك دائمًا بأعراض الأمراض الشائعة مثل الحمى، الزكام أو السعال، بينما هناك أطفال أخرون لا يمرضون على الإطلاق؟ علميًا، قد يكون هناك تفسير لهذا الأمر. إليك بعض العادات اليومية الصحية التي يتبعها الأطفال ذوو جهاز المناعة القوي التي تجنبهم الاصابة بالأمراض.

لماذا تصيب الأمراض التنفسية طفلك أكثر من غيره؟

نظافة اليدين ضرورية

على الرغم من تراجع التركيز عليه بعد انتهاء جائحة الكورونا، دعونا لا ننسى أهميته. يعد غسل اليدين طريقة رائعة للقضاء على الجراثيم والفيروسات، والحد من انتشار العدوى. يتعرض الأطفال للعديد من البكتيريا الضارة والملوثات أثناء اللعب أو مشاركة الألعاب أو لمس الأشياء، وما إلى ذلك. وقد تنتشر هذه الجراثيم والفيروسات في منطقتك أو مدرستك أو حتى منزلك، فتأكد من أن طفلك يقوم بغسل يديه جيدًا بانتظام.

لماذا تصيب الأمراض التنفسية طفلك أكثر من غيره؟

تجنب لمس الوجه

تنتقل العديد من الفيروسات وتنتشر عبر الرذاذ المحمول بالهواء سواء عبر السعال أو العطس. هذا الرذاذ يدخل جسم الأشخاص عن طريق الأنف والعينين والفم. ومع ذلك ، هناك طريقة أخرى للإصابة بالعدوى وهي عن طريق اللمس. لذلك من المهم أن تخبر طفلك عن سبب ضرورة تجنب لمس الوجه.

لماذا تصيب الأمراض التنفسية طفلك أكثر من غيره؟

النوم ضروري للأطفال

غالبًا ما ترتبط قلة النوم بضعف جهاز المناعة. لذلك يجب الحفاظ على روتين نوم صحي خاصة للأطفال. فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم جيد هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات وهذا ينطبق على الأطفال أيضًا.

لماذا تصيب الأمراض التنفسية طفلك أكثر من غيره؟

النشاط البدني

من المعروف أن التمارين الرياضية تحفز المناعة، مما يعني أنها تساعد على زيادة دوران الخلايا المناعية في الجسم. ولكن لا يتعين على الأطفال الانغماس في روتين تمارين مكثف مثل البالغين ، بل يجب تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة التي تبقيهم نشيطين طوال اليوم.

لماذا تصيب الأمراض التنفسية طفلك أكثر من غيره؟

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

كلنا نعرف مدى أهمية التغذية لتقوية جهاز مناعة الطفل. لذلك، يجب القيام بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين C و D والألياف ، والكالسيوم التي لا تعزز نظام المناعة وصحة العظام فحسب ، بل تعزز أيضًا صحة الجهاز الهضمي.

لماذا تصيب الأمراض التنفسية طفلك أكثر من غيره؟

أهمية التطعيم

التطعيم من أفضل الطرق لحماية الأطفال والبالغين من العدوى والأمراض خاصة فيروس الأنفلونزا. يوفر اللقاح طبقة إضافية من الحماية لجهاز المناعة ويساعد الجسم على محاربة مسببات الأمراض الغريبة.

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