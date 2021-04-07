جميلة البوابة: 3 خرافات وحقائق عن درجة حموضة الجلد

من الضروري الانتباه إلى بشرتك حيث لا يجب أن تبدو جيدة من الخارج فحسب ، بل يجب أن تكون صحية من الداخل أيضًا. يمتد مصطلح الأس الهيدروجيني إلى إمكانات الهيدروجين...

أخبرنا العديد من خبراء ومتخصصي العناية بالبشرة أن بشرتنا حمضية بشكل طبيعي مع درجة حموضة الجلد للإنسان المتوسط ​​4.7. هذا هو السبب في أن منتجات العناية بالبشرة التي نستخدمها لها تأثير كبير على مستويات الأس الهيدروجيني للبشرة.

الخرافة الأولى: من الجيد استخدام المنتجات القلوية

قد تعتقد أن درجة الحموضة الطبيعية للبشرة تتراوح بين 4.5 و 5.5 والتي تنحني أكثر نحو الجانب الحمضي لذلك يجب أن يكون من الجيد استخدام المنتجات القلوية بشكل صحيح؟ حسنًا ، هذه واحدة من أكثر الخرافات شيوعًا التي يقع الناس فريسة لها لأنهم يعتقدون أن استخدام منتجات الاستحمام ومستحضرات التجميل القلوية الثقيلة سيكون مفيدًا لهم. ليس هذا هو الحال حيث يجب أن يظل مستوى الأس الهيدروجيني للجلد كما هو إلى حد ما. يمكن أن يتسبب الاستخدام المتكرر لمنتجات العناية بالبشرة القلوية أو الحمضية الثقيلة في حدوث اضطرابات جلدية شائعة مثل الجلد الجاف وحكة السطح.

في الوقت نفسه ، يجب ألا تقلق كثيرًا إذا كنت تزعج مستويات الأس الهيدروجيني لبشرتك باستخدام منتجات قلوية أو حمضية عالية. وذلك لأن مستويات الأس الهيدروجيني للجلد عادة ما تستعيد حالتها الأصلية بعد فترة. الموقف الوحيد الذي يجب أن ترى فيه طبيب الأمراض الجلدية هو إذا كانت بشرتك تبدو غير صحية من الخارج. يمكن أن تكون هذه علامات حكة أو خدش أو التهاب أو تشقق أو خشونة في الجلد. علاوة على ذلك ، إذا تغيرت مستويات حساسية بشرتك فجأة ، فهذه أيضًا علامة على مستويات الأس الهيدروجيني المضطربة.

الخرافة الثانية: يجب الانتظار قبل وضع مستحضرات العناية بالبشرة

هناك خرافة أخرى شائعة حول درجة حموضة الجلد وهي خرافة الأشخاص الذين يمارسون العناية الروتينية بالبشرة. يحدث هذا عندما ينتظرون عن عمد لبعض الوقت بعد الاستحمام بصابون ثقيل قلوي ولا يرغبون في وضع مرطب أو غيره من منتجات العناية بالبشرة. ينبع هذا من الخوف من أنها قد تضر بمستويات الأس الهيدروجيني للجلد لأنها يمكن أن ترتبط بالطبيعة القلوية للصابون إذا كانت قلوية ثقيلة وذات طبيعة حمضية للشامبو إذا كان المنتج هو المنتج ، فهي أيضًا حمضية بالطبع.

لنفي هذه الخرافة يجب ان تعلم أن مستوى الأس الهيدروجيني لجميع المنتجات التي تحتوي على الماء لا يزال كما هو. علاوة على ذلك، نظرًا لأن معظم مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة تعتمد على الماء أيضًا ، فإنها ستحافظ بالتأكيد على مستوى الأس الهيدروجيني الذي تم تسجيله في وقت الإنشاء. وذلك لأن المكونات المستخدمة لتحديد نطاق الأس الهيدروجيني للمنتج قوية بما يكفي للمساعدة في الحفاظ على نفس المستوى.

الخرافة الثالثة: يجب أن تقلق إذا كانت درجة حموضة بشرتك مختلفة عن تلك الخاصة بأفراد عائلتك

آخر شيء يسأله الناس كثيرًا هو سبب اختلاف درجة حموضة الجلد عن آبائهم أو أفراد الأسرة الآخرين ، وهل يجب أن يشعروا بالقلق؟ حسنًا ، تكمن إجابة هذا في حقيقة أن درجة حموضة الجلد هي مزيج من العوامل الخارجية والداخلية. وهذا يشمل العمر ؛ العرق وحتى المناخ لذلك لا تقلق إذا كان مستوى بشرتك لا يتطابق تمامًا مع ذلك أو مع فرد من عائلتك. طالما أن درجة حموضة بشرتك تتراوح بين 4.5 إلى 5.5 على مقياس الأس الهيدروجيني ، فستكون بشرتك مرنة ومتجانسة ومرنة كما ينبغي أن تكون بشكل عام.

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