يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وفيه يتجه الحجاج إلى مشعر منى حيث يبيتون ليلاً ويؤدون خمس صلوات، بما فيهم صلاة الفجر التي تكون في يوم عرفة الذي يليه، والذي يسبق الوقوف في يوم عرفة حيث يصل مليون حاج، وسط التجهيزات للذهاب إلى عرفة غداً الثلاثاء الموافق 27 يونيو/حزيران.

لماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم؟

سُميَ يوم التروية بهذا الاسم وذلك لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام، وقال العلامة البابرتي: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى.

وقيل إنه سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ قال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية" إنما سمي يوم التروية بذلك لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروي".

الأعمال المستحبة في يوم التروية:

الإحرام

التكبير

التهليل

التحميد

الدعاء

الذكر

التصدق

يستمر الحجاج بقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمدلله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ويجوز عدم الذهاب إلى منى في يوم التروية لأن الوقوف بمنى من السنن وليس من أركان الحج، وينزل الحجاج في منى والإقامة فيها ليلة التاسع من ذي الحجة، والدعاء والذكر والتوبة والاستغفار والتضرع إلى الله في هذا اليوم العظيم والمبارك.

أدعية يوم التروية