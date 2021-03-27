لماذا لا يشارك الأزواج السعداء حياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي؟

كلنا لدينا أصدقاء متزوجين يقومون بنشر مقاطع فيديو وصور لهما على وسائل التواصل الاجتماعي اثناء قضاء وقت ممتع في الاجازات وحتى الأيام العادية بعضها يثير فينا الغيرة بشكل لا يصدق...

قد يبدو الأمر رومانسيًا جدًا ، لكن في الواقع ، قد يتشاجر هؤلاء الأزواج كل يوم قبل وبعد نشر هذه الصور التي لا تعكس صدق مشاعرهما. في المقابل هناك سبب يجعل الأزواج الذين يخجلون من الأضواء على وسائل التواصل الاجتماعي يقودون علاقة سعيدة ومتوازنة. إذن ، إليك بعض الأسباب المحتملة التي تجعل الأزواج السعداء نادرًا ما ينشرون حياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا داعي لإقناع الآخرين بأنهم سعداء

قد يعني نشر صور لك ولشريكك باستمرار على حساباتك الاجتماعية أنك تحاول إقناع متابعيك بقصة حبك الجميلة. في الواقع ، لا يجب أن تثبت للآخرين سبب سعادتك مع شريك حياتك. الأزواج السعداء والصادقون لا يشعرون بالحاجة إلى إقناع الآخرين بعلاقتهم.

ليسوا نرجسيين

لقد ثبت عمليًا أن الأشخاص الذين ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتهم كلها بشكل متكرر ، هم نرجسيون ومتفاخرون. إنهم يبحثون دائمًا عن الإطراءات والتحقق من صحة من عالم الإنترنت لأنه ليس لديهم الكثير من الأشخاص الداعمين في حياتهم. الأزواج الذين يرضون بوجود بعضهم البعض لا يحتاجون إلى النشر بانتظام.

يعيشون السعادة في لحظتها

بالكاد سترى زوجين ناجحين يغرقان مواقع التواصل الاجتماعي بصورهما أثناء الاجازات. سيقومون بنشرها بعد عودتهم إلى المنزل أو بعد فترة. هذا لأنهم لا يشعرون بالحاجة إلى السماح للآخرين بمعرفة المتعة التي يتمتعون بها. إنهم يفضلون الاستمتاع بالوقت الحالي دون الحاجة إلى الإعلان عن مكان تواجدهم.

لا يشعرون بعدم الأمان

وغني عن القول أن عالم وسائل التواصل الاجتماعي هو منافسة. يحاول الناس دائمًا تصوير أنفسهم على أنهم أفضل من الآخرين ، وفي محاولة منهم ، يواجهون أعمق مخاوفهم. لقد أجبرتنا وسائل التواصل الاجتماعي على أن نصبح غير آمنين وغير سعداء بما لدينا، وبالتالي ، لا يتطلع الأزواج الراضون أبدًا إلى المقارنة بالآخرين.

ليس عليهم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي

المكوّن السري للأزواج السعداء في العلاقات الناجحة هو بصراحة ، عدم الاضطرار إلى الاعتماد على الآخرين من أجل سعادة بعضهم البعض. وفي هذا الجانب ، لا يضيع هؤلاء الأزواج الكثير من وقتهم أو يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي ليكونوا سعداء. ليست هناك حاجة للتفاخر أو إثارة الغيرة للآخرين أو إثبات أي شيء للآخرين.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

5 أسباب لماذا يجب أن تتزوج مرة أخرى بعد الطلاق