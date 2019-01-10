لماذا نتناول الطعام بعد أداء التمارين الرياضية؟

نتناول الطعام بعد الرياضة لزيادة الكتلة العضلية

التمارين الرياضية من أهم الأنشطة التي يقوم بها الإنسان من أجل الحفاظ على الصحة، وتزويد الجسم بالنشاط، والمحافظة على مظهره الخارجي، وللحصول على فائدة تامة يجب تناول وجبة صحية مُتكاملة، ومليئة بالعناصر الضرورية لتعويض ما فُقد خلال التمرين، وفي هذا المقال نقدم لكم أسباب تناول الطعام بعد أداء التمارين الرياضية:

1- إعادة تعبئة مخازن الجليكوجين المُستهلكة.

2- استعادة الطاقة، أو وقود العضلات، والتي تتمثل في الكربوهيدرات التي استُعملت خلال التمرين.

3- زيادة الكتلة العضلية.

4- استعادة السوائل المفقودة خلال التمرين.

5- استعادة المعادن المفقودة خلال القيام بالتمرين.

6- استعادة البروتين المهم لبناء العضلات، وإصلاح الأنسجة التالفة، وبناء أنسجة جديدة.

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