لماذا نقع في فخ الحيل المالية؟

ليس سرا أن عمليات الاحتيال المالية تجرد الناس من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. من خلال البرامج المصممة بشكل مثالي ، يمكن للأشخاص أو الشركات المخادعة التلاعب بك لشراء برنامج مالي سيفيدك على المدى الطويل...

هذه الحيل خادعة تمامًا ، لكن السؤال الرئيسي هو ، لماذا يقع الناس ضحايا عمليات الاحتيال؟ وهكذا ، قمنا بفك تشفير بعض الأسباب المحتملة التي تجعل الناس يميلون بسهولة إلى السقوط أو الانجذاب إلى عمليات الاحتيال المالية.

اللطف

يحاول المحتالون تقديم خدمات صغيرة وجعلها تبدو كأنها مساعدة مجانية. في مثل هذه الحالة ، يشعر الضحية بأنه ملزم داخليًا بالتعامل بلطف أو رد الخدمة من خلال مساعدة المحتالين. وهكذا ، يتم إقناع الضحية عن غير قصد بالاشتراك في مخطط الاحتيال.

اتباع خطى الآخرين

عندما يرى معظم الناس الآخرين يختارون مخططًا ما ، حتى لو لم يشعروا بالراحة حيال ذلك ، فإنهم ينغمسون أيضًا في ذلك. من الناحية النفسية ، يُعتقد أن الناس يسيرون على خطى الآخرين عندما يرون عددًا كبيرًا من الأشخاص يتبعونهم. يشعر الشخص أنه لا بأس به أن يفعل ذلك أيضًا.

الخوف من الفشل

يطلق المحتالون معركة نفسية في ذهن الهدف ويجعلهم يعتقدون أن المخطط هو هدف عليهم تحقيقه ، من أجل حماية أسرهم. وإذا توقف الشخص في منتصف الطريق ، فإنه يشعر بالذنب عن غير قصد بشأن الفشل وعدم القدرة على تلبية توقعات العائلات. وهكذا ، يستمرون في المخطط المالي الذي يعتقدون أنه سيجعلهم آمنين وسعداء.

" ماذا لو فاتني "

هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل شخص عند تقديم "العرض" الكبير التالي لهم. إنهم يواجهون (الخوف من الضياع) وهذا يؤدي بهم إلى اغتنام كل فرصة توفر لهم يانصيبًا ماليًا جيداً.

الثقة العمياء

يقال أن الناس يثقون بالآخرين الذين هم مثلهم. لذلك ، في أبحاثهم ، يحاول المحتالون استنساخ أسلوب حياة وذوق وتفضيلات الضحية كهدف لكسب ثقتهم العمياء. ويبدو أن الناس يحبون أولئك الذين يمكن أن يتفقوا معهم ولديهم نفس الآراء. وهكذا ، في النهاية ، المحتالون هم ذئاب في ثياب الحملان.

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