اتبعي هذه الخطوات للتغلب على الإرهاق الذهني

منذ انتشار وباء كورونا ويشعر العديد من الناس بالإرهاق الذهني والعقلي، كما أدى العمل في المنزل إلى بعض القلق والكثير من التوتر.

في العادة يتضمن الإرهاق العقلي، الشعور بالاستنزاف العاطفي، وصعوبة في النهوض من السرير في الصباح، وفي بعض الأحيان التعب الجسدي الشديد.

ووفقا للخبراء يمكن أن يؤدي أي نوع من الضغط النفسي أو التعرض لضغط طويل الأمد أو المشكلات العالقة في الحياة العاطفية أو ساعات العمل الطويلة أو الضغوط المالية إلى الإرهاق الذهني.

ويمكن أن تتضمن الأعراض بعض الاعراض الرئيسية: نقص الشهية والغضب غير العقلاني والتهيج المستمر، ويمكنك الشعور بتحسن من خلال الخطوات التالية:

التغييرات

إجراء تغييرات صغيرة في نمط الحياة، بما في ذلك الحصول على قسط كافي من النوم، وهو أمر حيوي لصحة الجسم والعقل.

الاسترخاء

تشمل تقنيات الاسترخاء الاستماع إلى الموسيقى أو الطبخ أو البستنة أو الرسم، ويمكن أن يكون استكشاف ذاتك الداخلية من خلال التأمل أحد أفضل الطرق للشعور بالاسترخاء والهدوء.

المشاعر

اعملي على مواجهة مشاعرك في بيئة مناسبة، حيث يمكنك التنزه في الطبيعة، أو اخذ رحلة تبعدك عن حياتك الروتينية، أو حتى استخدام هواية مثل الرسم أو القراءة لتهدئة ذهنك.

اليوجا والتأمل والرياضة

الحفاظ على اللياقة البدنية يساعد في تعزيز الصحة العقلية، كما يمكنك استخدام اليوجا والتأمل لتحقيق اليقظة الذهنية والحفاظ على صحتك.

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