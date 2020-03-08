لماذا هذا التاريخ تحديداً هو يوم المرأة العالمي؟

في الثامن من آذار تنضم الأونروا إلى المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفي هذا العام، يحتفل العالم بهذا اليوم تحت عنوان "المرأة في عالم العمل المتغير" وذلك للاحتفال بمنجزات المرأة على صعيد القوى العاملة وأيضاً للفت الانتباه لأثر التغيرات في عالم العمل على المرأة من حيث الفرص ومن حيث المخاوف المتزايدة مثل عدم رسمية العمالة وعدم استقرارية سبل المعيشة والدخل.

ومن خلال إطلاق الإمكانات الكاملة للمرأة في عالم العمل، فإنه بمقدورنا أن نسعى نحو إنهاء الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتقليل من انعدام المساواة داخل البلدان وبينها إلى جانب تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين كافة النساء والفتيات.

إنّ الاحتفال بيوم المرأة العالمي جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945 وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، رغم أن بعض الباحثين يرجحون أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

ففي عام 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، و نجحت هذه المحاولة في طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية للمسؤولين.

وفي 8 مارس عام 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لتخفيض ساعات العمل، ومنع تشغيل الأطفال ومنح المرأة حق المشاركة في الاقتراع، و لكن بصورة مغايرة هذه المرة حيث حملن قطعاً من الخبز اليابس وباقات الورود وسمين هذه الحركة باسم "خبز وورود".

وبذلك بدأ الاحتفال بيوم الثامن من مارس في أمريكا تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك ثم نهجت أوروبا نهجها بالاحتفال بهذا اليوم.

ومنذ ذلك الحين دأبت المرأة على النضال لتحصيل حقوقها وتحقيق المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة وحققت إنجازات هائلة حتى يومنا هذا.

وإذا أردت الاحتفال بيوم المرأة بشكل مختلف ونافع هذا العام يمكنك قراءة هذه الطرق والنصائح لاتباعها والقيام بدور مميز:

1- المساهمة عن طريق التبرع المادي أو تقديم الدعم المعنوي للنساء المحتاجات لمأوى أو ملابس أو غذاء، كما يمكنك مساعدة النساء المعنفات، أو من خلال تقديم التبرعات للقطاعات الصحية والتي تهتم بصحة المرأة الجسدية والنفسية.

2- البحث في منطقتك عن نساء بحاجة لمساعدة ودعم كأولئك اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي أو الاغتصاب أو الاضطهاد، ودعوة صديقاتك لحشد مساعدة مادية ومعنوية لهن.

3- تحضير نشاطات مميزة للاحتفال بهذا اليوم مع بعض الصديقات للاحتفال كالأمسيات الشعرية، والنشاطات الفنية والفعاليات الثقافية لتوعية النساء في منطقتك.

4- أن تقومي بدعوة عائلتك للاحتفال داخل المنزل أو خارجه لتوعيتهم بضرورة إحياء هذه الذكرى والاحتفال بك وبجميع النساء في العائلة.

5- أن تحضري دعوة لجميع نساء العائلة للاجتماع والاحتفال بهذا اليوم بطريقة مميزة لاتنسى.

6- يجب أن تحرصي في هذا اليوم وفي كل يوم على الاهتمام بنفسك وبجمالك لتزيدي ثقتك بنفسك، وتنمي ثقافتك وشخصيتك لتكوني بالفعل النصف الآخر الفعال في المجتمع.

اليوم عطلة رسمية في أفغانستان وأنغولا، أرمينيا، أذربيجان بيلاروس، بوركينا فاسو، كمبوديا، الصين (للنساء فقط)، كوبا، جورجيا، غينيا-بيساو، إريتريا، كازاخستان، لاوس، مقدونيا (للنساء فقط)، ومدغشقر (للنساء فقط)، ومولدوفا، منغوليا، نيبال (للنساء فقط)، روسيا، طاجيكستان وقيرغيزستان ، تركمانستان، أوغندا، أوكرانيا، أوزبكستان، وفيتنام وزامبيا.

وفي بعض البلدان، مثل الكاميرون وكرواتيا، رومانيا، والجبل الأسود، البوسنة والهرسك، وصربيا، بلغاريا وشيلي، اليوم ليس عطلة رسمية، ولكن على نطاق واسع يلاحظ مع ذلك في مثل هذا اليوم أنه من المعتاد بالنسبة للرجل أن يعطي المرأة في حياته أمهات وزوجات، والصديقات، بنات، الزملاء وإلخ، الزهور والهدايا الصغيرة.

وفي بعض البلدان (مثل بلغاريا ورومانيا) يلاحظ أيضا كمكافئ لعيد الأم، حيث يعطي الأطفال أيضا الهدايا الصغيرة للأمهات والجدات.

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