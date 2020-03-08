7 طرق لتتألقي جمالاً وأنوثة في يوم المرأة العالمي

في 8 مارس من كل عام يصادف يوم المرأة العالمي... ما هو سر هذا اليوم؟ وكيف يمكنك أن تحتفلي بهذا اليوم الذي وجد خصيصاً لكِ؟

يوم المرأة العالمي ليس يوماً عادياً بل هو رمز وذكرى لكفاح النساء في جميع أنحاء العالم للحصول على حريتهن و حقوقهن وأبرزها توقف العنف ضدهن والمساواة مع الرجل.

وفي يوم المرأة العالمي لابد وأن تظهري بمظهر أنيق ساحر وجذاب، خاصةً وأن هذا اليوم هو يومك والذي يحتفل فيه العالم أجمع بإنجازات المرأة العصرية.

وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من الطرق لتتألقي جمالاً وأنوثة في يوم المرأة العالمي:

1- البشرة النضرة المشرقة هي من أكثر صفات الجمال أهمية ولذلك عليك أن تعتني ببشرتك من خلال تحضير ماسكات منزلية من المواد الطبيعية المناسبة لبشرتك لتتألقي إشراقاً في هذا اليوم وكل يوم.

2- عليك اعتماد مكياج مثالي وناعم يبرز جمال ملامحك.

3- جمال وصحة الشعر من أكثر الأمور أهمية في مظهرك ولذلك عليك أن تركزي بالمزيد من العناية على الشعر فتمنحيه بعض الوقت لتغذيته وحمايته بالمواد الطبيعية.

4- تسريحة الشعر هي من أهم ما سيميز إطلالتك في ذلك اليوم، فعليك إذاً أن تحرصي على اختيار تسريحة بسيطة ومناسبة لشكل وجهك وطول شعرك لتبدي عملية وأنيقة في نفس الوقت.

5- لابد أن تفكري أيضاً بأزياء مثالية ترتدينا لهذا اليوم، والتي يمكنك اختيارها حسب الوقت والمكان الذي تذهبين إليه فثياب النهار والعمل غير ثياب السهرة.

ولايجب أن تغفلي بالطبع انسجام وتناسق ألوان ملابسك لتظهري بأجمل حلة وتخطفي الأنظار أينما حللت ليلاً نهاراً.

6- لتكتمل أناقتك يجب أن تهتمي بشكل أظافرك ولذلك فمن الأفضل أن تتوجهي إلى مركز التجميل لتشذبي أظافرك وترتبيها وتختارين لها لون الطلاء المناسب للون أزيائك.

7- الحذاء والحقيبة الأنيقين هما مكملان مهمان لرحلة أناقتك، ولذلك قومي باختيارهما بدقة كبيرة بحيث يكونان مناسبان تماماً والخيارات عديدة ومتاحة بالتأكيد.

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