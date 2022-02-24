الوقت كالسيف.."من لديه الوقت لديه الحياة" حكمة قديمة والسر ليس في قضاء الوقت لربما بل في استثماره، 24 ساعة في اليوم ثلثها في النوم والباقي في المعادلة الصعبة بين ساعة العمل والعيش.

سيتم تغير التوقيت الصيفي في الأردن اعتباراً من الليلة تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة بدلاً من نهاية شهر آذار/ مارس 2022، حيث تصبح عدد ساعات النهار أطول ويحل الليل مؤخرًا، وتتضارب آراء الناس بين القبول والرفض.

لماذا يتم تغيير الساعة للتوقيت الصيفي؟

الهدف من تغيير الساعة للتوقيت الصيفي هو توفير الكهرباء صاحب هذه الفكر هو الأمريكي بنجامين فرانكلين تم تطبيق هذه الفكرة في الحرب العالمية الأولى، كانت ألمانيا أول من أعلن تغيير الساعة للتوقيت الصيفي، ويتم تطبيقه في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وبلاد الشام والمغرب.

أثبتت الدراسات أن توفير الكهرباء لم يعد ناجحاً مع تغيير الوقت وأن عدد حوادث السير تزيد في حال إبقاء التوقيت الصيفي في فصل الشتاء وذلك بسبب خروج الموظفين إلى عملك خلال الصقيع والتجمد صباحاً.

تعتبر سوريا من الدول في الشرق الأوسط التي تعتمد نظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، وتحدد يوم الجمعة الأخيرة من شهر آذار من كل عام موعد اعتماد التوقيت الصيفي ويتم تقديم الساعة، وتبعد عن غرينتش بمسافة خطين طول بفرق ساعتين عن التوقيت العالمي وتنضم غليها لبنان والأردن، بينما المملكة العربية السعودية لا يتم تغيير الساعة نهائياً.

وبرأي علماء النفس أن تغيير التوقيت قد يتسبب بمشاكل نفسية عديدة عن الشخص بسبب اضطراب الساعة البيولوجية بالتالي لا يأخذ الوقت الكافي من النوم، بالإضافة أنها تسبب عند البعض فقدان الشهية لأن الجسم يحتاج لفترة ليتأقلم مع المتغيرات الزمنية التي طرأت عليه.

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