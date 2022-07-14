لماذا يجب أن تذهب الى كرواتيا؟ ربما تكون قد سمعت الكثير عن كرواتيا من الأصدقاء والعائلة أو قرأت عن هذا البلد السياحي في المجلات. فما هي قصة كرواتيا ؟ تعالوا نتعرف على أسرار وأسباب زيارة كرواتيا.

7 أسباب لزيارة كرواتيا هذا الصيف

لماذا يجب أن ت ذهب الى كرواتيا؟

بحر نقي وشواطئ ذهبية

دائمًا ما يتعجب الجميع من المياه الصافية الرائعة على الشواطئ التي تجعل الغطس في البحر متعة لا توصف. الشيء الوحيد الذي يجب الإشارة إليه هو أن البلد ليس معروفًا جيدًا بشواطئه الرملية ... ولكن هناك بعض الشواطئ الرملية على طول الساحل إذا كان هذا مهمًا حقًا بالنسبة لك. غالبية الشواطئ مغطاة بالحصى أو الحجر. في العديد من المناطق ، يمكنك حتى أن تجد سواحل مهجورة للحصول على أقصى درجات الاسترخاء والخصوصية.

لماذا يجب أن ت ذهب الى كرواتيا؟

رحلات بحرية

قد أكون متحيزًا ، لكنني أعتقد بصدق أن كرواتيا هي واحدة من أفضل البلدان لقضاء عطلة بحرية. مع أكثر من 1000 جزيرة وساحل واسع ، فهي المكان المثالي لقضاء عطلة حيث يمكنك التوقف في العديد من الموانئ والمنتجعات ، وتذوق المأكولات المحلية والاستمتاع بالمناظر. (مع ممارسة هواية الغطس في المياه النقية الصافية).

لماذا يجب أن ت ذهب الى كرواتيا؟

أرخص من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا

إذا كانت هذه هي البلدان المعتادة التي تذهب إليها في العطلة ، فلماذا لا تفكر في كرواتيا؟ يقول معظم الناس إن كرواتيا تقدم ما تقدمه هذه الدول، لكنها أرخص قليلاً. قد يتوقع بعض الناس أسعارًا منخفضة جداً ، لكن البلد - للأسف - لم يعد عند هذا المستوى تمامًا. بشكل عام ، الاسعار أرخص من نظرائه الأكثر شهرة في أوروبا الغربية.

لماذا يجب أن ت ذهب الى كرواتيا؟

الاستمتاع بالتاريخ ومشاهدة المعالم السياحية

بعض أشهر المعالم السياحية في كرواتيا مدهشة حقًا ، على الرغم من التاريخ الرائع للبلاد ومزيج من الحكم الروماني واليوناني والسلافي والبندقية والنمساوي المجري على مر السنين ، فإنه ليس من المستغرب. من المدينة القديمة الرائعة في دوبروفنيك ، إلى المدرج الروماني المحفوظ جيدًا في بولا (الحلبة) ، إلى قصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس في سبليت ، هناك الكثير لرؤيته والقيام به. لا تنس أن كرواتيا لديها أيضًا عشرة مناطق في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

لماذا يجب أن ت ذهب الى كرواتيا؟

المتنزهات

هناك ثماني حدائق وطنية في كرواتيا بالإضافة الى المتنزهات الطبيعية والتي تعتبر رائعة للتنزه والاستمتاع بالنباتات والحيوانات والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، ومنها منتزه Plitvice Lakes الوطني الرائع والذي - إذا سنحت لك الفرصة لزيارته - فهو بالتأكيد أمر لا بد منه. هذا المكان الطبيعي السحري حقًا عبارة عن مزيج من البحيرات والشلالات المذهلة.

لماذا يجب أن ت ذهب الى كرواتيا؟

الطقس الرائع

إذا كنت متجهًا لقضاء عطلة صيفية رائعة في أجواء لطيفة، فكرواتيا هي البلد الذي يجب ان تذهب إليه؟ تسود الشمس ودرجات الحرارة الدافئة خلال أشهر الصيف، ولكن قبل أو بعد موسم الذروة (مثل مايو أو سبتمبر) ربما يكون الطقس لطيفًا أكثر ويكون هناك عدد أقل من الزحام!

لماذا يجب أن ت ذهب الى كرواتيا؟

أفخم المطاعم

تتمتع كرواتيا بسمعة جيدة عندما يتعلق الامر بتذوق الأطباق الشهية. بالإضافة إلى بعض المطاعم الرائعة في جميع أنحاء البلاد (هناك خمسة خيارات حاصلة على نجمة ميشلان - مثل مطعم 360 في دوبروفنيك وبيليجريني في سيبينيك) ، يمكنك تذوق العديد من الأطباق الرائعة في البلاد ، لا سيما عروض المأكولات البحرية أو المعكرونة أو خيارات اللحوم التقليدية، بالإضافة الى مصانع النبيذ وتذوق النبيذ.

المناطق التي يجب زيارتها:

Walls of Dubrovnik

Palazzo di Diocleziano

Tkalčićeva Street

Sea Organ (Morske Orgulje)

Amphitheatre de Pula

Upper Town (Gornji Grad)

Plitvice Lakes National Park

Tvrdava Fortica

Old Town

St. Mark's Church (Crkva sv. Marka)

Museum of Broken Relationships

Museum of Illusions

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