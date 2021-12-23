لماذا يجب أن لا تقلل من أهمية حصوات الكلى؟ حصوات الكلى ليست مشكلة صحية غير شائعة. يحدث في حوالي 10 في المائة من السكان في جميع أنحاء العالم. لكن من المهم ألا نقلل من أهميتها. عندما لا يتم علاج حصوات الكلى بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى وتلف الكلى أيضًا. تعتبر حصوات الكلى بالغة الأهمية اعتمادًا على موقع حصى الكلى بالإضافة إلى الطبيعة الأساسية لوظيفة الكلى ؛ وما إذا كانت الحصوة تسبب أي انسداد حاد أو أي علامات للعدوى.

إذا حدث حصوة صغيرة حتى في كلية منفردة ، فقد يكون ذلك حرجًا للغاية لذا كل هذا يتوقف على الموقف ؛ لا يمكن اعتبار الحجارة غير ذات صلة حتى يتم تقييمها بشكل صحيح.

لماذا يجب أن لا تقلل من أهمية حصوات الكلى؟

لماذا يحدث ذلك؟

وفقًا للخبراء ، تكون الأحجار أكثر شيوعًا في العقد الثاني إلى الخامس من العمر. بعد قولي هذا ، لا يوجد عمر محصن ضد مرض الحصيات. يمكن أن تؤثر الحصوات على الأطفال حديثي الولادة أيضًا بسبب التشوهات الخلقية.

غالبًا ما تظهر حصوات الكلى في الأشخاص الذين ليسوا معتادين على تناول سوائل كافية وأولئك الذين يستهلكون الكثير من البروتينات الحيوانية والوجبات المالحة. شوهدت الحصوات المبكرة في الغالب في المرضى الذكور ولكن في الوقت الحاضر يأتي عدد كبير من المرضى الإناث أيضًا مع شكاوى من حصوات الكلى ، وهذا في المقام الأول بسبب نمط الحياة وعادات النظام الغذائي. يُنظر إلى الحصوات على أنها جزء من متلازمة X ، وتنتج عن نمط الحياة المستقرة ، ومقدمات السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، وحجم الخصر الشديد أو الكبير ، وزيادة مستوى حمض البوليك ، وارتفاع الكوليسترول. مرضى السكري أكثر عرضة لتطوير الحصوات من غيرهم.

تتشكل الحصوات في الكلى عندما يكون هناك فرط تشبع للأيضات مثل الكالسيوم ، أكسالات ، حمض البوليك إلخ في البول. يمكن أن تؤدي زيادة الكالسيوم وحمض البوليك في الدم لأسباب أخرى أيضًا إلى تكوين حصوات. يمكن أن تتكون الأحجار أيضًا بسبب تشوهات التمثيل الغذائي الخلقية أو بسبب تعايش أمراض أخرى.

لماذا يجب أن لا تقلل من أهمية حصوات الكلى؟

علامات وجود حصوات في الكلى

غالبًا ما يميل الناس إلى تجاهل علامات حصوات الكلى ، بسبب نقص المعرفة. المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى يعانون من آلام في الظهر تمتد إلى البطن. قد يكون الألم خفيفًا في الظهر أيضًا عندما تكون الحصوات داخل الكلى. يمكن أن يعاني المرضى من مشاكل في الجهاز البولي مثل الألم أثناء التبول والدم في البول وزيادة وتيرة التبول. يمكن أن تكون الحمى الشديدة أيضًا من الأعراض عند وجود عدوى مصاحبة.

إذا تم تجاهلها في هذه المرحلة ولم يتم تناول العلاج المناسب ، يمكن للحصى أن تسد الكلى دون ظهور أعراض كثيرة. هذا أمر خطير للغاية لأنه يضر الكلى بشكل دائم. عندما تتضرر كلتا الكليتين ، فإن غسيل الكلى سيكون مطلوبًا أيضًا. كما يحذر من أن الحصوات طويلة الأمد يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إصابة الكلى ويمكن أن تنتشر هذه العدوى في جميع أنحاء الجسم مما يؤدي إلى تعفن الدم ويمكن أن تعرض الحياة للخطر بشكل خطير.

لماذا يجب أن لا تقلل من أهمية حصوات الكلى؟

كيف يمكنك البقاء بأمان؟

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

اشرب كمية كافية من الماء تجنب الكثير من الأطعمة عالية الأوكسالات مثل السبانخ وفول الصويا واللوز والبطاطا وما إلى ذلك خذ الكالسيوم مع كل وجبة قلل من تناول الصوديوم قلل من تناول اللحوم

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