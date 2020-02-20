فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تزداد به الشكوى من زيادة الوزن، نظرًا لزيادة رغبتك في تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكريات والكربوهيدرات والدهون الزائدة والتي تساعدك على الشعور بالدفء، مما يؤدي إلى تخزينها في صورة دهون تتجمع في منطقة البطن والفخدين.

ويمتاز فصل الشتاء بطول ليله، وقلة الحركة ونوعية الأطعمة الغنية بالسعرات، بالإضافة إلى أنه فصل أمراض البرد من رشح وانفلونزا وغيرها، ووجودك في المنزل لفترات طويلة دون حركة يشجعك على تناول الكثير من المسليات، والمكسرات، والسكريات والكربوهيدرات والمشروبات الدسمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل السحلب وغيرها.

لماذا يعتبر رجيم الشتاء أصعب من الصيف؟

1- في الطقس البارد هناك حاجة ضرورية لكمية أعلى من الطاقة في الغذاء لرفع درجة حرارة الجسم.

2- الطقس البارد يعيق لنشاط البدني ولا توجد رغبة في الخروج والجري، الخ، وهكذا تقل كمية الطاقة التي يتم حرقها.

3- قلة عدد ساعات الضوء خلال فصل الشتاء وحلول الظلام في وقت مبكر تقلل من إفراز السيروتونين في الدماغ.

4- انخفاض تركيز السيروتونين يمكن أن يؤدي لتدني الحالة المزاجية وكذلك أيضاً إلى انخفاض الدافعيه لرجيم الشتاء والحفاظ على نظام غذائي مناسب.

5- عوامل مختلفة، منها انخفاض السيروتونين المذكورة أعلاه، تؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الكربوهيدرات في الشتاء.

6- ملابس الشتاء الفضفاضة تميل إلى إخفاء عيوب مبنى الجسم، والتي بدورها تقلل مرة أخرى من الدافعيه لرجيم الشتاء.

7- درجات الحرارة المنخفضة تقلل بشكل ملحوظ من الرغبة في تناول الخضروات الطازجة.

8- الخضروات الطازجة غنية بما في ذلك بالفيتامينات، الألياف،الأملاح والماء، وفي المقابل فقيرة بالطاقة، ولذلك تستخدم كتعبئة للمعدة - تملئ الجهاز -الهضمي دون إضافة كبيرة للطاقة.

9- انخفاض استهلاك الخضروات في فصل الشتاء يزيد من الشعور بالجوع، الذي يرد عليه عادة ببدائل غنية بالطاقة المعجنات، الحلويات الخ.

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