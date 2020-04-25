لماذا ينبغي أن نشرب الماء من الأواني الفخارية هذا الصيف؟

من المعروف أن الكثير من الأشخاص في الريف معتادون على ممارسة تخزين المياه في وعاء فخاري خلال الصيف. هذه الممارسة المتمثلة في شرب الماء من وعاء فخاري ليست فقط بديلاً للعلب الفولاذية والبلاستيكية ، ولكن لها أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية الخاصة بها. ولهذا السبب ينصح الخبراء اليوم بمحاولة تبني هذه التقليد في المدينة للاستفادة من العديد من الفوائد العلاجية.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المذهلة لشرب الماء من وعاء مصنوع من الصلصال أو الطين في الصيف:

تأثير التبريد الطبيعي

قدمت هذه الأوعية الطينية قديماً تبريداً طبيعياً للماء في تلك الأيام عندما لم يكن هناك ثلاجات. تعمل هذه الأواني على مبدأ التبخير ، مما يساعد في تبريد الماء. بما أن وعاء الطين مسامي ، فإنه يبرد تدريجيًا في الماء وهي ميزة لا توجد في أي وعاء أخر.

جيد للحلق

في حين أن ماء الثلاجة بارد للغاية والمياه التي يتم الاحتفاظ بها في الخارج دافئة جدًا ، توفر الأواني الفخارية مياه شرب مثالية في الصيف. مع تأثير التبريد المثالي ، فهي لطيفة على الحلق ويمكن استهلاكها بسهولة من قبل الأشخاص الذين يعانون من البرد والسعال على عكس الماء المبرد في الثلاجة.

يمنع ضربات الشمس

ضربة الشمس هي مشكلة شائعة جدًا تصيب الكثير من الناس في الصيف. سوف تساعد الفيتامينات والمعادن من الماء المخزنة في الأواني الفخارية في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الجسم وستوفر أيضًا تأثير تبريد لطيف لجسمك.

يوفر قلوية طبيعة

جسم الإنسان حامضي بطبيعته ، في حين أن الطين قلوي. تتفاعل المياه في هذه الأواني القلوية عندما تستهلكها مع الطبيعة الحمضية لجسمنا وتساعد في إنشاء توازن درجة الحموضة المناسب. هذا هو السبب في أن شرب الماء من الأواني الفخارية يساعد في السيطرة على مشاكل الحموضة والمعدة.

يعزز التمثيل الغذائي

عندما نشرب الماء المخزن في زجاجات بلاستيكية ، فإنه يحتوي على مواد كيميائية سامة مثل Bisphenol A أو BPA ، مما يؤذي الجسم بعدة طرق. يقال أنه يخفض مستويات هرمون التستوستيرون ومن المعروف أيضًا أنه يسبب اختلال الغدد الصماء. في حين أن شرب الماء من وعاء فخاري يوازن مستويات هرمون التستوستيرون بل ويحسن أيض الجسم.