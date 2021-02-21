لماذا يُعتبر جيل الألفية أقل إنتاجية أثناء العمل من المنزل؟

يجد الجيل الحالي، المعروف أيضًا باسم جيل الألفية، صعوبة بالغة في العمل عن بُعد. مع استمرار الاغلاق وتحديد ساعات العمل بسبب جائحة كورونا، لا تزال العديد من الشركات تفرض على موظفيها العمل عن بعد من المنازل...

6 طرق ذكية لزيادة إنتاجية العمل

ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، يواجه جيل الألفية مشاكل صحية مختلفة، بالإضافة الى عدم التركيز في العمل. وفي دراسة على إنتاجية جيل الألفية خلال هذه الفترة برزت هذه الملاحظات:

60% فقط من جيل الألفية يشعرون بالإنتاجية خلال العمل عن بعد

يواجه جيل الألفية وقتًا عصيبًا في العمل عن بعد من المنزل. لإنهم يشعرون بأنهم أقل ارتباطًا بفريقهم وأصحاب العمل ويواجهون صعوبات في محاولة التواصل بشكل مناسب مع زملائهم. قد يكون الاتصال الافتراضي فعالاً في مواقف معينة ولكنه ليس فعالاً لجيل الألفية ، على الإطلاق ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع فريقهم وجهاً لوجه فهم لم يحظوا بفرصة كاملة للعمل في بيئة طبيعية.

زيادة مشاعر القلق

وفقاً للدراسة تم الإبلاغ عن أن جيل الألفية قد شعروا بمزيد من القلق والاستنزاف عندما يتعلق الأمر بالعمل من المنزل. حيث يؤدي افتقارهم إلى التواصل الوجاهي إلى القلق والشك الذاتي وإشارات الاكتئاب وقضية احترام الذات. يشك معظمهم بشدة في قدراتهم كفرد عامل لأنه في معظم الأوقات ، لا يحصلون على حالة تقرير عملهم.

عدم توفر مديري الفريق في اللحظات الحاسمة

من المفهوم أن مديري الفريق والرؤساء لا يمكن أن يكونوا موجودين في جميع الأوقات للاعتناء برفاهية موظفيهم لأن الضغط والطلب على العمل مرتفعان مقارنة بالعمل المكتبي الفعلي. لكن جيل الألفية يواجه العبء الأكبر لأنه ليس لديهم شخصية إرشادية يلجأون إليها عندما تصبح الأمور صعبة إلى جانبهم. إنهم غير قادرين على التواصل بحرية مع مديريهم.

مجال العمل ليس جيدًا بما يكفي

يواجه جيل الألفية مشاكل أكبر أثناء العمل من المنزل ، لأنه بالنسبة للبعض ، فإن البقاء في المنزل طوال الوقت مع العائلة يمكن أن يشكل تهديدًا خطيرًا لخصوصيتهم التي هم في أمس الحاجة إليها. علاوة على ذلك ، قد يكونون مكتظين في غرف صغيرة يعملون طوال اليوم لتلبية متطلبات الإنتاجية العالية في العمل. تشير الدراسات في جميع أنحاء العالم إلى أن جيل الألفية يواجه معظم المشاكل في التكيف مع بيئتهم البعيدة ، حيث يعيق الآباء والعائلة استقلالهم وحريتهم. ببساطة ، "منازلهم تدفعهم إلى الجنون".

الحاجة للشعور بالسيطرة

عالقون في منازلهم ، وبسبب عدم كفاية التواصل مع أقرانهم ، يكره جيل الألفية الشعور بأنهم غير مسيطرين. هذا الجيل من البالغين لديه حاجة أكبر للسيطرة ولكن بسبب الانحرافات في بيئتهم الحالية ، يفقدون التركيز. إنهم يعتبرون هذه الفترة بمثابة أزمة زمنية حيث يخسرون سنوات من نشاطهم وإنتاجيتهم في العمل.

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